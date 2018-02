SMI: Verkaufsbereich rückt näher

Die in der Vorwoche bestätigte Nachkaufzone zwischen 8700/8800 diente zuletzt als Sprungbrett der laufenden Gegenbewegung. Bisher hat der Index knapp 38% der gesamten Korrektur aufgeholt. Entscheidend wird aber erst das Kursverhalten im Bereich der 9100er-Region und damit im Dunstfeld der erwähnten 200-Tage-Linie: Hier hätte der Markt die Hälfte des Rückschlags kompensiert. Das Kursniveau um 9100 kann daher als Schlüsselzone der laufenden Bewegung charakterisiert werden.

Bevor jedoch neue und klare Kaufsignale greifbar werden, haben die Kurse noch ein paar wichtige Hürden zu meistern. Eine erste potenzielle Zone, an der wieder mit stärkeren Gewinnmitnahmen zu rechnen ist, verläuft bei 9045/9100. Ende vergangenen Jahres erwies sich der Bereich mehrfach als Nachkaufzone und dürfte nun einen Rollentausch hin zu einer Barriere vollzogen haben. Doch selbst diese Hürde wird wahrscheinlich im heutigen Tagesverlauf noch nicht einer Prüfung unterzogen. Die US-Börsen bleiben wegen eines Feiertags geschlossen, der Handel wird daher wohl recht impulslos verlaufen.

Nach Gewinnen von mehr als 3% seit dem Jahrestief sollten aber auch die nächsten Haltemarken immer im Blick bleiben. Am Freitag wurde der Swiss Market Index im Tief bei 8940 gekauft und damit am Hoch vom Vortag. Weitere Auffangzonen verlaufen bei 8885 und 8855. Wer auch von kleinen Bewegungen verstärkt profitieren will, findet in der Tabelle unten interessante Papiere für die Long- und die Short-Seite.