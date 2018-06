SMI: Verlauf wie erwartet

Unverändert steht der SMI (SMI 8512.06 -0.42%) dem Verkaufsdruck um 8660/8700 hilflos gegenüber – solange die Nachfrage oberhalb dieses Niveaus so gering ist, kann auch keine Erholung an die nächstfolgende Zielzone um 8850/8900 zustande kommen. Immerhin scheint sich ein Gegenpol um 8450/8500 auszubilden, denn in dieser Preiszone liegen die jüngsten Tiefs.

Auch im weiter zurückreichenden Chart spielt die 8500er-Marke eine Rolle, noch deutlicher ausgeprägt ist dann die Wendezone um 8200/8300. Allerspätestens hier sollte der Index erfahrungsgemäss die nächste Bodenbildung vollziehen können, denn bereits jetzt ist er nach Verlusten von mehr als 500 Punkten in knapp vier Wochen aus markttechnischer Sicht leicht überverkauft.

Anleger, die auf fallende Kurse gewettet haben, sollten unterhalb von 8500 Punkten langsam mit der teilweisen Realisierung von Gewinnen beginnen. Auch Positionen zur Absicherung gegen Verluste können in Richtung 8300 verstärkt aufgelöst werden, da sie in einer Erholung vermutlich günstiger neu eröffnet werden können.