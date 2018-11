SMI: Verluste durch die Schwerkraft

Der SMI (SMI 8869.39 -0.69%) war in der ersten Novemberwoche um fast 3% über seinen Monatsdurchschnittskurs (blau) gestiegen. Dies stellte ein Alarmsignal dar, denn auch wenn in seltenen Fällen auch höhere Abweichungen gemessen wurden, so ist doch alles oberhalb der 2%-Marke ein klares Anzeichen einer kurzfristigen Marktüberhitzung. In vergleichbaren Fällen aus der Vergangenheit ging es dann entsprechend weit nach unten, in der Regel bis zurück unter den Monatsmittelwert (senkrechte Linien im Chart). Diese marktphysikalische Reaktion läuft auch jetzt wieder ab.

Bis 8600 Punkte reicht das Abwärtspotenzial zunächst (rot), falls der Markt sich nicht überraschend doch noch an der horizontalen technischen Wendezone um 8900/8950 stabilisieren und wieder in Richtung 9200 steigen kann (grün). Mehr als eine vorübergehende Bodenbildung ist an der 8900er-Marke aus heutiger Sicht jedoch unwahrscheinlich.