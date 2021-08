SMI nach wenig bewegter Sitzung kaum verändert

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag wenig verändert beendet. Er bleibt damit auf Rekordkurs, hat der SMI (SMI 12'163.22 -0.06%) doch am Morgen die Marke von 12’200 Punkten überschritten und leicht darüber ein neues Rekordhoch markiert. Danach ging dem Markt allerdings die Luft etwas aus, so dass das wichtigste Schweizer Aktienbarometer schliesslich relativ klar unter dem neuen Rekordstand von knapp 12’216 Punkten schloss.

Getragen wird der Markt laut Händlern in diesen Tagen vor allem von zumeist guten bis sehr guten Firmenabschlüssen. Dies mache den Markt aber auch anfällig für Rückschläge und führe immer wieder zu Gewinnmitnahmen bei gewissen Aktien, hiess es. Es sei zudem bei vielen Anlegern auch eine generelle Zurückhaltung zu spüren – vor allem wegen der Ausbreitung der Delta-Variante. Ausserdem deuteten am Vortag die Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China an, dass der Höhepunkt des Aufschwungs erreicht sein könnte. Und nicht zuletzt hätten sich die Anleger heute auch etwas zurückgehalten, weil im Laufe der Woche zahlreiche Konjunkturzahlen veröffentlicht würden, sagte ein Händler.

Der SMI notierte bei Handelsschluss um 0,06% tiefer bei 12’163,22 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verlor um 0,01% auf 1973,25 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'629.71 -0.11%) um 0,11% auf 15’629,71 Punkte. Im SLI gab es am Schluss 15 Gewinner und 15 Verlierer.

Grosse Veränderungen bei Einzeltiteln gab es bei den Blue Chips nicht. Grösster Gewinner waren am Ende ABB (ABBN 33.32 +0.79%) mit einem Plus von 0,8%. Die Titel des Technologiekonzerns setzen damit ihren Höhenflug der letzten Wochen und Monate fort und notieren bereits rund 35% über dem Schlusskurs von Ende 2020.

Deutliche Avancen gab es u.a. auch bei Lonza (LONN 719.40 +0.7%) (+0,7%), Temenos (TEMN 143.70 +0.63%) (+0,6%) oder Partners Group (PGHN 1'568.50 +0.48%) (+0,5%). Phasenweise an der Spitze waren die Titel der Credit Suisse (CSGN 9.36 +0.26%) (+0,3%), die dann die grösseren Gewinne am Nachmittag aber wieder etwas abgaben.

Der Bank droht offenbar weiteres juristisches Ungemach. Wie die britische «Financial Times» (FT) am Dienstag (online) schrieb, muss sie sich wegen ihrer Rolle im 2-Milliarden-Dollar-Skandal um sogenannte Thunfischanleihen in Mosambik vor Gericht verantworten. Der Richter am Londoner High Court, der einer Klage von Gläubigern gegen die Credit Suisse vorsteht, habe im vergangenen Monat einen Termin für eine 13-wöchige Verhandlung im September 2023 festgelegt, so die FT.

Bei den SMI-Schwergewichten zeigte sich kein klares Bild. Während Roche (ROG 352.75 +0.24%) 0,2% zulegten, verloren Novartis (NOVN 83.48 -0.35%) (-0,4%) mässig und Nestlé (NESN 114.10 -0.66%) (-0,7%) relativ deutlich. News gab es zu den Pharmawerten. So gewährte die US-Gesundheitsbehörde FDA Roche für das Medikament Tecentriq für eine bestimmte Indikation ein beschleunigtes Zulassungsverfahren. Und Novartis kann dank der FDA nach einer vorübergehenden Unterbrechung die klinischen Studien mit dem Mittel OAV-101 zur Behandlung von Patienten mit spinaler Muskelatrophie fortsetzen. Bei Nestlé senkte derweil HSBC (5 398.18 +0.51%) das Kursziel leicht.

Die grössten Verlierer bei den Blue Chips waren am Enden nebst Nestlé auch Julius Bär (BAER 59.98 -0.73%) und Logitech (LOGI 97.84 -0.67%) (je -0,7%). Etwas mehr Bewegung gab es im breiten Markt. Dort zogen Oerlikon (+4,2%) nach guten Zahlen an. Der Industriekonzern hat im ersten Halbjahr Umsatz und Auftragseingang stärker als vom Markt erwartet gesteigert und die Guidance für das ganze Jahr erhöht. Auch Galenica (GALE 71.35 +3.78%) (+3,8%) profitierten von guten Zahlen im ersten Semester 2021 und einer angehobenen Prognose für 2021.

Bei Relief Therapeutics (RLF 0.22 +5.19%) (+5,2%) sorgte ebenfalls die US-Behörde FDA für steigende Kurse. Diese hat für den Wirkstoff Aviptadil (RLF-100) zur Behandlung der Lungenkrankheit Sarkoidose den Orphan Drug-Status erteilt. Zehnder (ZEHN 103.80 +7.12%) (+7,1%) profitierten derweil weiter von den letzte Woche veröffentlichten Halbjahreszahlen.

Dagegen litten Orascom (ODHN 10.96 -6.32%) (-6,3%) unter einer Entschädigungsforderung in Höhe von 33,9 Mio. $, die die ägyptische Tochter des Hotel- und Baukonzerns vom ägyptischen Umweltministerium erhalten hat.

Aktien New York: Verhaltener Start

Die US-Börsen sind am Dienstag unspektakulär in den Handel gestartet. Der Leitindex Dow Jones (Dow Jones 35'023.76 +0.53%) Industrial notierte nach der ersten Stunde 0,14% höher auf 34 885,96 Punkten. Der marktbreite S&P 500 (S&P 500 4'388.90 +0.21%) rückte um 0,07% auf 4390,41 Punkte vor. Der technologielastige Nasdaq 100 (Nasdaq 100 15'022.86 +0.4%) hingegen verlor 0,13% auf 14 944,56 Zähler.

Einige Quartalszahlen ausserhalb des Dow stehen im Blick. Bislang verläuft die Berichtssaison in den USA recht erfreulich. Allerdings sorgen auch an der Wall Street steigende Corona-Infektionszahlen für Unsicherheit ebenso wie die Regulierungsmassnahmen der chinesischen Regierung gegen Unternehmen verschiedener Branchen. Online-Spiele bezeichnete China nun als spirituelles Opium, unter diesen Aussagen litten am Dienstag in Hongkong die Papiere des Internetkonzerns Tencent (Tencent 56.97 -7.09%) bereits deutlich.

Die Eli-Lilly-Aktien stiegen in New York auf ein Rekordhoch und verzeichneten zuletzt noch einen Gewinn von nahezu 4%. Der Pharmakonzern hatte im abgelaufenen Quartal mit dem Umsatz positiv überrascht, senkte allerdings bereits zum zweiten Mal im laufenden Jahr seine Jahresziele.

Der Sportartikelhersteller Under Armour (UAA 22.57 +6.92%) hob wegen der anhaltend starken Nachfrage nach bequemer Kleidung im laufenden Jahr erneut seine Ziele an – und zwar deutlicher als von Analysten erwartet. Die Anleger honorierten das mit einem Kursplus von gut 4%.

Für die in New York notierten Stellantis-Titel ging es um fast viereinhalb Prozent bergauf. Der erst zu Jahresbeginn fusionierte Autoriese schraubte seine Renditeprognose nach einem kräftigen Zuwachs bei Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr nach oben.

Optimistische Äusserungen des Düngerherstellers Mosaic bescherten dessen Aktien einen Anstieg von 3%. Der K+S-Konkurrent hatte am Vorabend nach US-Börsenschluss die Erwartung geäussert, dass das zweite Geschäftshalbjahr eine der stärksten Perioden in der Firmengeschichte werde.

ConocoPhillips legten nach einer überraschend guten Gewinnentwicklung des Ölkonzerns im zweiten Quartal um etwas mehr als 1% zu.

Einen Kurssprung von gut 29% machten die Aktien von Translate Bio . Sie profitierten von der Ankündigung der Übernahme durch den französischen Pharma- und Impfstoffhersteller Sanofi , der damit den Ausbau seines Geschäfts rund um sogenannte mRNA-Vakzine vorantreibt.

Devisen: Euro gibt zum Dollar etwas nach – Franken auf Jahreshoch

Der Euro ist am Dienstag etwas gefallen. Am späten Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,1860 $ gehandelt, im Morgenhandel waren es noch 1,1877 $ gewesen.

Gegenüber dem Franken schwächte sich der Euro mit zuletzt 1,0722 Fr. etwas deutlicher ab und markierte den tiefsten Stand seit November 2020. Am Morgen war die Einheitswährung noch zu 1,0753 Fr. gehandelt worden. Der Dollar ermässigte sich auf zuletzt 0,9041 Fr. nach 0,9053 im frühen Geschäft.

Die Valiant (VATN 95.50 +0.84%) Bank erklärte sich die aktuelle Stärke des Frankens damit, dass an den Finanzmärkten wieder eine grosse Unsicherheit herrsche und die wirtschaftlichen Aussichten für die Schweiz sehr rosig seien. In diesem Umfeld bleibe der Franken vorerst gefragt, so die Bank.

Der Franken hat seit seinem Tief Anfang März um mehr als 3% zum Euro zugelegt. Händler verwiesen vor allem auf die weltweite Ausbreitung der Delta-Variante, die die Konjunkturerholung bremsen dürfte. Zudem deuteten jüngste Konjunkturdaten aus den USA und China darauf hin, dass die Wirtschaftserholung ihren Höhepunkt überschritten haben könnte.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 5'340.00 +0.38%)) hat ausserdem bisher keine Signale für Interventionen am Devisenmarkt gegeben. Nach Einschätzung von Analysten der Commerzbank (CBK 5.44 +0.55%) dürfte der Aufwertungsdruck beim Franken daher anhalten. Schliesslich seien von der EZB keine geldpolitischen Massnahmen zu erwarten, die eine Aufwertung des Euro rechtfertigten. Erst wenn die pandemiebedingten Risiken nachliessen, dürfte die Nachfrage nach dem Franken als sicherer Hafen zurückgehen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85355 (0,85568) britische Pfund und 129,70 (130,17) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold (Gold 1'810.12 +0.01%) wurde am Nachmittag in London mit 1808 $ gehandelt. Das war etwa 4 $weniger als am Vortag.

Impulsloser Handel

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. Im Tagesverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren können. Seit dem Wochenauftakt hielt sich der Euro in einer vergleichsweise engen Handelsspanne.

Für leichten Auftrieb bei der Gemeinschaftswährung sorgt die Dollar-Schwäche, hervorgerufen durch enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA. Am Montag war bekannt geworden, dass ein am Markt stark beachteter Indikator für die Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager in der Industrie überraschend gefallen war.

Zu den Kursgewinnern am Devisenmarkt zählte auch der australische Dollar. Die Notenbank des Landes hatte den Leitzins am Morgen unverändert auf dem Rekordtief von 0,1% belassen und deutlich gemacht, dass die Anleihekäufe zur Stützung der Wirtschaft wie geplant reduziert werden. Demnach wird das Volumen der Käufe trotz neuer Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab September von derzeit fünf Mrd. australische Dollar pro Woche auf nur noch vier Mrd. gekürzt.

Auch die türkische Lira verzeichnete leichte Kursgewinne im Handel mit dem US-Dollar. Am Morgen war bekannt geworden, dass sich die Inflation in der Türkei im Juli weiter verstärkt hat. Die Inflationsrate stieg auf 18,95% und damit stärker als Analysten erwartet hatten. Vor dem Hintergrund der Preisentwicklung dürfte die türkische Notenbank wohl weiter an der Hochzinspolitik festhalten.

Ölpreise legen zu – Gegenbewegung nach Vortagesverlusten

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Nachdem sich die Notierungen am Morgen noch kaum verändert gezeigt hatten, legten sie im Verlauf des Vormittags moderat zu. Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung, nachdem die Notierungen zum Wochenauftakt kräftig unter Druck geraten waren.

Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 72.58 -0.68%) 73,48 $. Das waren 59 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 70.75 -0.56%)) stieg um 61 Cent auf 71,87 $.

Am Montag hatten enttäuschende Konjunkturdaten aus führenden Volkswirtschaften der Welt die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank sprach von den stärksten Tagesverlusten seit zwei Wochen. In den USA und in China waren Indikatoren für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie jeweils gesunken. Das schürte am Ölmarkt die Sorge vor einer schwächeren Nachfrage nach dem Rohstoff.

Ausserdem bleibt die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus eine Belastung. Am Ölmarkt werden härtere Einschränkungen der Mobilität befürchtet, was die Nachfrage nach Rohöl bremsen dürfte. Zuletzt hatte beispielsweise die australische Fluggesellschaft Qantas auf Corona-Massnahmen reagiert und 2500 Mitarbeiter vorübergehend freigestellt.

Preis für Opec-Öl gefallen

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Dienstag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Montag 73,89 $ je Barrel (159 Liter). Das waren 1,09 Cent weniger als am Freitag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.