SMI: Vom oberen zum unteren Rand

Seit Jahresbeginn bewegte sich der SMI (SMI 8911.79 0.61%) eher am oberen Rand seines kurzfristigen Prognosekorridors. Nun drehte er erstmals wieder in den unteren Grenzbereich dieses aus Vergangenheitsschwankungen berechneten Kanals. Um 8870/8900 stoppten Gewinnmitnahmen zum Wochenauftakt zunächst. Doch ein kontrolliertes Absinken in Richtung des Korrektur-Mindestkursziels am Monatsdurchschnittspreis (blau) um 8750 sollte folgen. Verkäufe bis an die nächstfolgende Wendezone im Chart um 8600 sind ebenfalls nach etwas Wartezeit einzukalkulieren (rot).

Besorgnis erregt im mittelfristigen Chart nur der ungewöhnlich starke Ausbruch unter die 8500er-Marke im Dezember 2018. Durch eine ähnlich dynamische Erholung kompensierte der SMI kurz darauf aber dieses Verkaufssignal, eine weitere Abwärtsbewegung dürfte durch die starke Nachfrage mit hinreichender Sicherheit vorerst abgewendet sein. Es bleiben dennoch Zweifel an der Stabilität auf der Unterseite. Auf der Oberseite hingegen scheint die um 9050/9200 immer wieder auftretende Abgabebereitschaft sehr verlässlich zu sein. Diese Preiszone stellt daher auch vorerst das maximale Kursziel für den Index dar, das in den kommenden Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überboten wird. In der Summe bleibt Spielraum für eine Seitwärtsbewegung zwischen den genannten Grenzen.