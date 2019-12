SMI: vor dem Sprung

Ein solcher Wochenauftakt kann sich sehen lassen: Am Montag markierte der SMI im Verlauf seinen bisher höchsten Stand und schloss zugleich nur knapp unter der frischen Bestmarke. Damit mehren sich zugleich die Hinweise, dass die Verkaufsbereitschaft bei 10’550 nachlässt und der Index in neue Kursdimensionen vorstossen könnte. Flankiert von den wiederholten Käufen bei Rücksetzern an den steigenden Monatsdurchschnitt (blaue Linie) überzeugt die Ausgangslage im kurzfristigen Bereich.

Nun müssen die Käufer die Gelegenheit nutzen und für eine Weihnachtsrally den SMI auch über der 10’550er-Schwelle nachfragen. Um verlässliche Kursziele auf der Oberseite zu definieren, hilft der aus Schwankungen berechnete Bewegungskorridor (graues Band). Perspektivisch reicht der Spielraum bis an den nördlichen Randbereich bei rund 10’650 (grüner Kreis). Da der Kanal zugleich steigend verläuft, verschiebt sich auch das Kurspotenzial über den Jahreswechsel weiter aufwärts. Im negativen Fall müssen sich Anleger auf einen Rücklauf bis 10’350/10’400 einstellen.

Untermauert wird die positive Prognose durch die Vorgaben der übergeordneten Zeitebene. Aus der Kombination einer oberen Aufwärtstrendlinie (grau) sowie der Grenzzone des mittelfristigen Korridors kann ein Kursziel um 10’700 abgeleitet werden (grüner Kreis). Eine Trendbeschleunigung und somit ein Anstieg darüber hinaus sind hingegen kaum zu erwarten. Sowohl im September wie auch im November drehte der Markt an der Trendlinie nach unten (Pfeile).

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)