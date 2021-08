SMI auf breiter Front schwächer

(AWP/RI) Der Swiss Market Index SMI (SMI 12'361.67 -0.34%) tendiert am Freitag auf breiter Front schwächer, hat aber wie schon am Vortag einen Teil der Einbussen aufgeholt. Die Anleger seien zum Wochenschluss allerdings vorsichtig und hielten sich mit grösseren Käufen zurück, heisst es am Markt. Noch fehle es an Kraft, die Erholung auch nachhaltig fortzusetzen. Dies könnte sich am Nachmittag ändern, sollte die Erholung an der Wallstreet weitergehen. Dann dürften sich auch in Europa die Anleger ein Herz fassen und wieder zugreifen. Ausserdem sei angesichts des noch immer hohen Kursniveaus eine Korrektur ja nichts als gesund, sagte ein Händler.

Allerdings bestehen die Problemfelder, die am Vortag die Anleger zum Rückzug veranlasst hatten, nach wie vor. Die Rahmenbedingungen für die Börsen hätten sich verschlechtert, schreibt CMC Markets (CMCX 411.00 +0.55%) in einem Kommentar. Zwar habe die im US-Notenbank mit der Veröffentlichung des Protokolls zur Zinssitzung nichts Neues kundgetan, aber es habe den Anlegern die Augen geöffnet, dass die unendliche Versorgung der Märkte mit Liquidität nicht auf ewig Bestand habe und womöglich früher als erwartet beendet werden könnte. Dazu gesellten sich geopolitische Unwägbarkeiten durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Zudem zögen wegen der Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus am strahlend blauen Börsenhimmel dunkle Wolken auf. «Anleger reagieren auf diesen Wetterumschwung mit Verkäufen», heisst es im Kommentar.

Die stärksten Einbussen verzeichnen Aktie aus dem zyklischen Bereich. So stehen die Valoren des Zementriesen Holcim (HOLN 50.92 -1.09%), des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (KNIN 324.20 -0.52%), des Chemiekonzerns Clariant (CLN 19.05 -1.09%) und des Automationsspezialisten ABB (ABBN 34.17 -0.38%) tendenziell unter Druck. Sie hatten im Zuge der Hoffnung auf ein umfangreiches Programm zur Stärkung der US-Infrastruktur kräftig zugelegt.

Schwächer notieren auch die Anteile der Pharmariesen Roche (ROG 368.45 -0.95%) und Novartis (NOVN 84.81 -0.7%). Während Roche nahe dem Rekordhoch gehandelt werden, befinden sich Novartis seit längerem in einem kursmässigen Jammertal. Trotz guter Ergebnisse und trotz des Börsenbooms ist der Kurs mit einem Plus von 2% seit Jahresanfang nicht vom Fleck gekommen. Auch Nestlé (NESN 116.22 +0.03%), das dritte Schwergewicht, gibt leicht nach, befindet sich aber wie Roche nahe dem Rekordhoch.

Immo-Riese über den Erwartungen

Auf der anderen Seite sin die Aktien des Personalvermittlers Adecco (ADEN 50.14 -0.87%) zu finden. Fester sind zudem Swatch Group (UHR 256.10 +0.43%). Die Titel von Rivale Richemont (CFR 98.36 -0.99%) schwächen sich dagegen weiter leicht ab. Dabei hatte sich Swatch-Group-CEO Nick Hayek trotz aller Skepsis bezüglich der Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte am Vortag noch zuversichtlich geäussert. «Wir bleiben bei dem positiven Ausblick, den wir Mitte Juli mit den Semesterzahlen abgegeben haben. Es gibt keine Fakten, dass daran etwas Fundamentales zu ändern ist», sagte er zur «Finanz und Wirtschaft». Die Luxusgütertitel hatte an den Vortagen unter anderem wegen möglicher neuer Regulierungen in China zur Bekämpfung der Ungleichheit im Land gelitten.

Auf den hinteren Reihen fällt die Aktie von PSP (PSPN 121.60 -0.16%) Swiss Property, obwohl der Immobilienkonzern den Reingewinn mehr als verdreifacht und damit die Analystenschätzungen weit übertroffen hat. Unter Druck stehen U-Blox nach den Halbjahreszahlen. Der Chiphersteller hat die Erwartungen klar verfehlt. Mobilezone legen nach Halbjahreszahlen dagegen klar zu.

Euro stabilisiert

Der Euro ist am Freitag gegenüber dem US-Dollar leicht gestiegen und hat sich damit nach dem Fall auf ein Neunmonatstief am Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1.1687 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Der Franken hat unterdessen wieder etwas stärkeren Zulauf. Entsprechend nähert sich das Euro-Franken-Paar mit 1.0708 wieder der Marke von 1.07 an, die es erst am Vortag kurzzeitig unterschritten hatte. Auch das Dollar-Franken-Paar notiert bei 0.9164 tiefer als noch am Donnerstagabend. Wachsende Sorgen um eine nächste gravierende Coronawelle haben Investoren zuletzt wieder verstärkt in den sicheren Frankenhafen getrieben.

Die Ölpreise haben sich nach der jüngsten Talfahrt vorerst stabilisiert. Am Freitagmorgen konnten die Notierungen am Ölmarkt etwas zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 65.56 -1.52%) kostete 66.60 $. Das waren 15 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 62.48 -1.26%)) stieg um 40 Cent auf 64.09 $.