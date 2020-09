Schweizer Börse versucht die Erholung

(AWP/Reuters/RI) Der SMI (SMI 10302.47 0.84%) nimmt die neue Handelswoche mit klaren Avancen in Angriff. Nach einer insgesamt sehr schwachen Vorwoche startet der Leitindex damit einen Erholungsversuch. In Marktkreisen wird bereits verschiedentlich die Frage gestellt, ob der Abwärtstrend der Vorwoche der Beginn einer breiteren Korrektur oder nur eine gesunde Konsolidierung sei. Dabei bleibt festzuhalten, dass der hiesige Leitindex im als schwierig geltenden Börsenmonat September weiterhin klar auf Gewinnkurs ist.

Besonders gesucht sind die Grossbanken Credit Suisse (CSGN 9.218 5.16%) und UBS (UBSG 10.255 5.96%). Diese haben nach Verlusten von 11 bzw. 12% in der Vorwoche allerdings auch Einiges an Aufholbedarf. Daneben tendieren die weiteren Finanzwerte Swiss Re (SREN 69.68 3.54%), Swiss Life (SLHN 350.3 3.06%) und Partners Group (PGHN 861.2 2.67%) ebenfalls freundlich.

Einen schwereren Stand haben in der aktuellen Erholungsbewegung defensivere Aktien wie Nestlé (NESN 109.9 0.13%), Roche (ROG 326.95 -1.21%) oder auch Swisscom (SCMN 495.6 0.32%).

Im Mittelpunkt stehen zum Wochenauftakt Sonova (SOON 232.4 13.31%), welche nach einer Anhebung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr klar höher notieren. Weitere gesuchte Aktien sind etwa Adecco (ADEN 48.91 3.06%), Swatch Group (UHR 215.8 3.3%) oder AMS (AMS 19.125 2.85%).

Aus dem breiten Markt fallen Basilea (BSLN 48.52 2.54%) etwas auf. Das Pharmaunternehmen hat den Beginn einer neuen Studie mit einem Wirkstoff gegen Magenkrebs angekündigt. Die Aktien von Aryzta (ARYN 0.6125 5.88%) legen ebenfalls zu, nachdem der angeschlagene Backwarenkonzern mit den Gläubigern erleichterte Kreditbedingungen aushandeln konnte.

Asien und USA mit Avancen

Die Vorgaben aus New York vom Freitag zumindest sind positiv, wobei die Tech-Aktien zum Wochenschluss noch mehr Terrain gut gemacht haben als der Dow Jones (Dow Jones 27608.48 1.6%).

In Asien starteten die Aktienmärkte am Montag ebenfalls zuversichtlich in die neue Handelswoche. In China deuteten Zahlen zudem auf eine anhaltende Erholung der Geschäftsaktivitäten hin. Offiziellen Daten des Statistikamtes zufolge zogen die Gewinne der wichtigsten Industrieunternehmen der Volksrepublik im August im Vergleich zum Vorjahr um 19,1% an. Das war der vierte Zuwachs in Folge.

In Tokio stieg der Nikkei-Index 1,3% auf 23’512 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen notierte 0,3% fester. Die Börse in Shanghai trat auf der Stelle. In Südkorea kletterte der Index 1,4%.

In Tokio sorgte die Absage des Börsengangs des Speicherchipherstellers Kioxia für Aufsehen. Das für den 6. Oktober geplante IPO sei auf unbestimmte Zeit verschoben. Als Grund wurden die schwankungsanfälligen Märkte und die Angst vor einer zweiten Pandemie-Welle genannt. Papiere des Anteilseigners Toshiba rutschten mehr als 3% ab. Auch die Spannungen zwischen den USA und China setzen der Chipbranche weltweit zu. Der geplatzte Börsengang drückte auch die Kurse weiterer Chipwerte.

Euro und Öl stabil

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,16 $ gehalten. Am Montagvormittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.1630 $ und damit in etwa so viel wie am Freitagabend.

Gegenüber dem Franken pendelt der Euro weiterhin um die Marke von 1,08. Lag er am Morgen mit 1.0808 noch leicht darüber, kostet er derzeit mit 1.0795 wieder etwas weniger. Er bewegt sich damit in den gleichen Sphären wie am Freitagabend. Der US-Dollar bleibt bei 0.9280 in etwa stabil.

Die Ölpreise haben zu Wochenbeginn moderat nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 42 0.45%) 41.57 $. Das waren 35 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 40.3 0.12%)) fiel um 35 Cent auf 39.90 $.