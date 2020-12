SMI rettet sich ins Wochenplus

(AWP/Reuters/RI) Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag nach schwachem Beginn praktisch unverändert beendet, vor allem dank den Avancen von Nestlé (NESN 100.62 +0.72%) und Novartis (NOVN 81.56 +0.32%). Nachdem der SMI (SMI 10'391.76 -0.04%) im Vormittagsgeschäft zwischenzeitlich auf einen Tiefststand von knapp unter 10’300 Punkten abgesunken war, erholte er sich ab Mittag kontinuierlich und eroberte schliesslich vorübergehend die Marke von 10’400 Punkten zurück. Insgesamt war es laut Händlern aber ein wenig animierter Wochenausklang. Auch über die gesamte Woche gesehen hat sich am seit Mitte November laufenden Seitwärtstrend kaum etwas geändert.

Am Berichtstag wirkten die weiter steigenden Corona-Infektionszahlen bremsend, die in vielen Ländern zu verschärften Massnahmen führen dürften. So hat etwa Baden-Württemberg für die Zeit nach Weihnachten einen Lockdown angekündigt, während hierzulande der Bundesrat wie erwartet seinen ab morgen Samstag geltenden Teillockdown konkretisierte. Für eine positive Note sorgte der Umstand, dass das deutsche Unternehmen BioNTech (BNTX 127.30 -1.73%) und sein US-Partner Pfizer (PFE 41.12 -1.46%) mit dem Antrag auf eine Notfallzulassung für ihren Covid-Impfstoff in den USA eine wichtige Hürde genommen haben.

Der SMI bewegt sich seit Wochen in einer Spanne von 10’000 bis ca. 10’600 Punkten auf und ab. «Mit einem Ausbruch wird weder nach oben noch nach unten gerechnet», sagt ein Händler. Daher komme es auch zu dieser Pendelbewegung, die sich zuletzt etwas eingeengt habe. Gegen unten stützten die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik, und oben bremsten die diversen Probleme.

Besonders im Rampenlicht standen zum Wochenschluss Zurich, welche den Abwärtstrend der vergangenen zweieinhalb Wochen fortsetzten. Der Versicherer übernimmt nicht unerwartet vom US-Konkurrenten MetLife die Sparten Schaden- und Unfallversicherung. Analysten äusserten sich grundsätzlich positiv, was der Aktie aber nicht auf die Sprünge half. Der Kauf sei erwartet worden und sollte sich nicht negativ auf die Dividendenpolitik auswirken, hiess es dazu. Damit könne Zurich in den USA das Wachstum antreiben (mehr dazu hier).

Finanzwerte mit Abgaben

Neben Zurich standen aber weitere auch weitere Finanzwerte unter Druck. So landeten auch CS, Julius Bär (BAER 49.26 -2.18%), Swiss Life (SLHN 395.10 -1.96%) und Swiss Re (SREN 79.96 -2.06%) weit hinten. Händler sprachen von einem Sektorproblem und begründeten die Verluste unter anderem mit den Brexit- und Corona-Sorgen sowie mit den Beschlüssen der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vortag. Befürchtet werde, dass es bei den Verhandlungen zwischen der EU und Grossbritannien zu einem «No-Deal-Brexit» kommen könnte. «Das scheint sehr wahrscheinlich zu sein», sagte einer. Und dies würde den Finanzsektor besonders hart treffen.

Als Tagessieger gingen Adecco (ADEN 56.88 +3.49%) aus dem Rennen. Die Titel profitierten einerseits von einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank (DBK 8.82 -3.18%) und andererseits von guten Zahlen des Konkurrenten Randstad. Die Deutsche Bank sieht gegenwärtig Zykliker im Vorteil, eine Ansicht, die sich etwa auch mit den Einschätzungen von Axa IM deckt.

Auch Richemont (CFR 76.50 +1.57%) zogen deutlich an, dies mit Rückenwind von einer Aufstufung durch Morgan Stanley (MS 63.32 -1.74%) auf «Overweight». Zum Spitzentrio gehörten zudem noch Lonza (LONN 551.00 +1.4%). Dass der Gesamtmarkt letztlich kaum verändert abschloss, war indes vor allem den starken Nestlé und den moderat gesuchten Novartis zu verdanken. Das Pharmaunternehmen hat in der EU die Zulassung für den Cholesterinsenker Leqvio erhalten.

Am breiten Markt zogen Pierer Mobility (PMAG 66.20 +5.92%) nach einer Erhöhung der Umsatz- und Gewinnerwartung für das Gesamtjahr kräftig an. Die verlorenen Produktions- und Absatzmengen aus dem Covid-19-Lockdown des Frühjahrs seien im zweiten Halbjahr weitgehend aufgeholt worden, hiess es (mehr dazu hier). Klar gesucht waren zudem die beiden Industrietitel Adval Tech (ADVN 170.00 +6.25%) und Mikron (MIKN 5.58 +4.89%).

Euro zum Dollar unter Druck

Der Euro hat am Freitag mit Kursverlusten auf deutliche Worte aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) reagiert. Nachdem der französische Notenbankchef und EZB-Rat Francois Villeroy de Galhau die kräftigen Kursgewinne des Euro in den vergangenen Monaten thematisiert hatte, fiel die Währung bis auf 1.2110 $. Das war ein halber Cent weniger als das Tageshoch.

Zum Franken bleibt der Euro nach dem Anstieg am Vormittag im Verlauf des Nachmittags relativ stabil. Die Gemeinschaftswährung wird derweil zu 1.0778 gegenüber 1.0775 Fr. am Mittag gehandelt. Der Dollar kostet momentan 0.8894 nach 0.8891 Franken am Mittag und verzeichnet damit auch einen kleinen Anstieg gegenüber der Schweizer Währung.

Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung kurz vor dem Wochenende. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent (Brent 50.08 +0.04%) kostete im Mittagshandel 50.01 $. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 46.61 -1%)) fiel um 21 Cent auf 46.57 $.