Konjunkturängste drücken SMI unter 10’000 Punkte

(AWP/Reuters/RI) Der Schweizer Aktienmarkt hat einen schwachen Start in die Woche erwischt. Der anhaltende Handelsstreit zwischen den USA und China hat auch die Anleger an der Wall Street zum Wochenauftakt vorsichtig gestimmt.

Im Handelsstreit geben die jüngsten Signale und Nachrichten eher Fragen auf. So war die chinesische Delegation am vergangenen Freitag abrupt früher als geplant wieder nach Hause gereist. Im Verlauf des Wochenendes bezeichneten denn aber beide Seiten die Gespräche als konstruktiv und stellten weitere Treffen in den kommenden Wochen in Aussicht.

Unter den 20 SMI-Werten schlossen lediglich Nestlé, Swatch Group, Swiss Re und Alcon im Plus. Wie es am Markt hiess, griffen Investoren beim Nahrungsmittelkonzern beherzt zu, da sie die Titel als eine Art Absicherung gegen eine mögliche Rezession in der Eurozone sehen.

Die ebenfalls defensiven Pharmawerte Novartis und Roche hielten hingegen nicht mit. Ein grosses Minus verzeichnen zyklisch geprägte Titel wie ABB oder Sika und von Asien abhängige wie Richemont.

Banken-Krimi

Roche hatte noch am Freitag die Zulassung für Tecentriq bei einem bestimmten Brustkrebs gemeldet. Zum Wochenstart bereitete der Konzern mit einer ersten Übersicht bereits auf die anstehenden Daten am Fachkongress Esmo vor.

CS und UBS knüpften an ihre schwächere Vorwoche an. Sie wurden durch insgesamt schwache Bankaktien in Europa belastet. Die beiden Grossbanken waren aber auch am Wochenende in der Presse erwähnt worden. So hat die CS den zur UBS übergelaufenen Top-Manager Iqbal Khan Medienberichten zufolge beschatten lassen.

Die UBS wiederum will laut COO Sabine Keller-Busse die Kleinsparer trotz anhaltender Negativzinsen nicht zur Kasse bitten.

Im breiten Markt blickten Investoren auf den Solarzulieferer Meyer Burger. Der Verwaltungsrat des Unternehmens stellte sich gegen die Wahl eines Vertreters des aktivistischen Aktionärs Sentis in den Verwaltungsrat. Weit hinten bewegten sich mit Logitech und Temenos zudem zwei Technologiewerte.

Bei Polyphor war es vor allem ein Kommentar der Deutschen Bank, der die Titel nach unten zieht. In die andere Richtung ging es mit den BVZ-Aktien. Sie erreichten einen neuen Höchststand, weil das Bahn- und Touristikunternehmen mehr Passagiere befördert hat – auch Ertrag und Gewinn sind im ersten Halbjahr klar gestiegen. In diesem Schlepptau verteuerten sich auch die Titlisbahnen.

Gefragter Franken

Der Euro ist am Montag durch schwache Konjunkturdaten unter Druck gesetzt worden. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1.0966 $ und kostete damit gut einen halben Cent weniger als im frühen Handel. Bis zum späten Nachmittag konnte sich der Euro wieder etwas erholen und lag bei 1.0997 $.

Gegenüber dem Schweizer Franken schwächte sich die Gemeinschaftswährung zuletzt bis auf 1.0880 ab, während das USD/CHF-Paar auf 0.9893 zurückfiel. Wirtschaftszahlen aus der Eurozone fielen sehr schwach aus und verstärkten bestehende Konjunktursorgen.

Ölpreise drehen in die Verlustzone