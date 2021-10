SMI: Anziehende Kurse nach schwachem Start

(AWP) Die Schweizer Börse tendiert am Montag nach anfänglichen Verlusten leicht höher. Ob dies bereits die erhoffte Trendwende oder nur eine technische Gegenbewegung ist, bleibe abzuwarten, sagt ein Händler. Der hiesige Markt hat fünf Wochen hintereinander mit Verlusten abgeschlossen und wäre laut Börsianern reif für eine Erholung. Die Anleger seien aber nach wie vor verunsichert. Sie sorgten sich weiter um die anziehenden Energiepreise und die Lieferkettenprobleme und daher auch um eine steigende Inflation. Immer mehr Marktteilnehmer stufen diese nämlich inzwischen nicht mehr nur als ein temporäres Phänomen ein.

Dazu kommen die Sorgen über den chinesischen Immobiliensektor. Der Handel mit den Aktien des hoch verschuldeten Immobilienentwicklers Evergrande (3333 0.31 -5.27%) wurde an der Hongkonger Börse ausgesetzt, nachdem das Unternehmen in der vergangenen Woche zum zweiten Mal eine wichtige Zinszahlung für seine Offshore-Schulden verpasst hatte. Am Markt wird befürchtet, dass die Evergrande-Krise weitere Kreise ziehen könnte.

Der SMI (SMI 11'552.81 -0.19%) notiert um 09.15 Uhr um 0,15% höher mit 11’592,68 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,06% auf 1879,09 und der breite SPI (SXGE 14'917.62 -0.29%) um 0,11% auf 14’977,48 Zähler. 12 der 30 SLI-Werte legen zu, 15 geben nach und drei sind unverändert.

Verluste verzeichnen die Technologiewerte AMS (-0,7%), Temenos (TEMN 126.35 -0.67%) (-0,2) und Logitech (LOGN 80.64 -1.08%) (-0,2%). Aber auch zyklische Titel wie Kühne+Nagel (-0,6%) und Geberit (GEBN 675.60 -1.11%) (-0,6%) geben nach. Die Grossbanen CS (+0,2%) und UBS (UBSG 14.67 -0.61%) (-0,1%) sind uneinheitlich.

Dagegen ziehen die als defensiv eingestuften Titel aus dem Pharmabereich wie Lonza (LONN 698.80 +0.52%) (+0,5%) und Roche (ROG 345.15 -0.03%) (+0,4%) sowie der Medizintechniktitel Sonova (SOON 352.10 -0.31%) (+0,4%) und der Lebensmittelwert Nestlé (NESN 111.84 +0.11%) (+0,3%) etwas an.

Sika (SIKA 295.60 +0.31%) gewinnen 0,5% auf 296 Fr. Barclays (BARC 185.88 -0.8%) hat das Kursziel auf 380 von 340 Fr. erhöht und empfiehlt den Bauchemiewert zum Kauf.

Die Aktien von Cosmo (COPN 76.60 -3.65%) (-1,4% auf 78,40 Fr.) geben nach. Cosmo will die Dermatologie-Tochter Cassiopea (SKIN 35.50 +0.85%) (+2,3% auf 36 Fr.) wieder ganz übernehmen.

Die Aktien von Aryzta (ARYN 1.25 -11.83%) brechen 8,9% ein. Der Bäckereikonzern ist im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende Juli) organisch zwar weiter geschrumpft, aber leicht profitabler geworden.

Devisen: Euro stabil bei 1,16 $- EUR/CHF knapp unter 1,08

Der Euro hat zu Wochenbeginn stabil an der Marke von 1,16 $ notiert. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung mit 1,1615 $ geringfügig mehr als am Morgen. Zuvor war der Eurokurs zeitweise bis auf 1,1563 $ und damit auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.

Zum Franken pendelt der Dollar weiter um die Marke von 0,93 Fr. und kostet aktuell mit 0,9294 Fr. wieder minim weniger. Der Euro geht kaum verändert zu 1,0795 Fr. um.

Der Handel am Vormittag verläuft bisher ruhig. Am Montag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Plan, die an den Finanzmärkten für Aufmerksamkeit sorgen könnten. In Deutschland veröffentlicht das Institut Sentix sein monatliches Konjunkturbarometer, in den USA stehen Auftragszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Es äussern sich daneben einige Notenbanker, unter anderem EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.

In der Schweiz steht die Veröffentlichung der Konsumentenpreise auf dem Programm. Ökonomen erwarten für den September eine Jahresteuerung von +1,0 bis +1,1%.

Ölpreise vor Opec-Treffen weitgehend stabil

Die Ölpreise haben sich am Montag vor einem mit Spannung erwarteten Treffen grosser Förderländer nur wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent (Brent 79.20 -0.09%) 79,24 $. Das waren vier Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 75.76 -0.24%)) fiel um fünf Cent auf 75,83 $.

Am Ölmarkt richten sich die Blicke zu Wochenbeginn auf ein Treffen grosser Produktionsländer. Der Ölverbund Opec+, angeführt von den Ölriesen Saudi-Arabien und Russland, will über seine kurzfristige Förderpolitik beraten. Das Umfeld ist angespannt: Die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel ist konjunkturbedingt hoch, das Angebot wegen anhaltender Ausfälle im Golf von Mexiko knapp.

Dementsprechend sind die Ölpreise zuletzt deutlich gestiegen. Der Preis für Nordseeöl liegt gegenwärtig nur knapp unter seinem in der vergangenen Woche markierten Dreijahreshoch von gut 80 $. Es gilt daher als möglich, dass die Opec+ ihre Förderung stärker ausweitet als bisher geplant. Aktuell wollen die 23 Förderländer ihre Tagesproduktion um monatlich 400 000 Barrel erhöhen, um die steigende Nachfrage zu bedienen.

USA

Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Donnerstag 1,6% auf 33’843,9 Punkte. Der auf der breiteren Aktienpalette berechnete S&P 500 sank 1,2% auf 4307,5 Zähler. Der Nasdaq 100, der die Entwicklung der Aktien von Technologiebranchen misst, gab nur 0,4% preis auf 14’689,6.

Viele Anleger sorgen sich wegen des politischen Gezerres um die Schuldenobergrenze und der deswegen drohenden temporären Schliessung von Behörden. Zudem deutet die Entwicklung der Arbeitslosengeldanträge auf ein Stocken in Teilen der US-Wirtschaft hin.

Vom Abwärtstrend abheben konnten sich die Aktien Netflix (+2%). Dem Streaming-Dienst wird zugetraut, von neuen Filmlancierungen zu profitieren. Geringfügig verbesserten sich die Papiere der Pharmagruppe Merck & Co., die den Kauf des Biopharmaunternehmens Acceleron Pharma bekannt gab.

Asien

Im Freitagshandel sind die asiatischen Aktienmärkte ebenfalls unter Druck. Der japanische Nikkei 225 Index steht am Nachmittag Ortszeit 2,4% im Minus. In Australien gibt der All Ordinaries Index 2% nach. Der Kospi Index der Börse Südkoreas verzeichnet einen Rückgang um 1,5%. Die Aktienmärkte Chinas sind wegen eines Feiertags geschlossen.

Gemäss Berichten aus Japan wird die Anlegerstimmung belastet von Meldungen über Liefer- und Nachschubprobleme bei Komponenten für die Industrie. Manches davon geht zurück auf globale Engpässe in der Produktion und Auslieferung von Mikrochips. Befürchtet wird, dass deswegen manche Sektoren gebremst werden.