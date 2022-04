SMI: Freundliche Bilanzsaison lockt Käufer an

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt setzt seine jüngste Aufwärtsbewegung am Donnerstag fort, hat am Nachmittag jedoch etwas von seinem Schwung eingebüsst. Gestützt werden die Märkte von einer soliden Bilanzsaison und den Hoffnungen auf ein Nachlassen des Inflationsdrucks. Denn das Rally bei den Renditen der US-Anleihen wurde zuletzt zunächst gestoppt. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat derweil die Ansicht bekräftigt, dass die Inflation kurzfristig noch deutlicher als von den Währungshütern erwartet steigen könnte. Auch an der Wall Street zeichnet sich ein freundlicher Start in den Handel ab.

Die Belastungsfaktoren wie Ukraine-Krieg, Inflation und Sorgen um das Wirtschaftswachstum würden heute etwas in den Hintergrund gedrängt, sagten Händler. Die zuletzt publizierten Konjunkturdaten aus den USA haben die Märkte kaum bewegt. So ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gesunken und auf einem sehr tiefen Niveau geblieben, während sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia überraschend deutlich eingetrübt hat. Später werden noch Auftritte des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell erwartet.

Der SMI (SMI 12'344.67 +0.28%) gewinnt gegen 14.45 Uhr 0,43% auf 12’366,91 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt um 0,74% auf 1933,87 und der breite SPI (SXGE 15'855.29 +0.37%) um 0,56% auf 15’884,54 Punkte zu.

ABB (ABBN 31.89 +6.05%) führen das Tableau der Blue Chips mit einem Kursplus von 6,2% deutlich an. Der Industriekonzern hat im ersten Quartal von einer anhaltend hohen Nachfrage aus den verschiedensten Industriesegmenten profitiert. Analysten loben besonders den starken Auftragseingang und die operative Marge.

Die Zahlen von Nestlé (NESN 122.68 +0.72%) werden mit einem Kursplus von 0,6% honoriert, notieren aber deutlich unter Tageshoch. Der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern ist von Januar bis März 2022 erneut stark gewachsen und hat damit die Finanzwelt überrascht. Analysten loben unisono die Preissetzungsmacht des Konzerns, durch die das gute Abschneiden mit ermöglicht wurde.

Vor Quartalszahlen am morgigen Freitag sind auch die beiden Zykliker Holcim (HOLN 45.94 +2.57%) und Schindler (SCHP 193.05 +2.09%) gesucht. Die beiden Technologie-Werte AMS Osram (AMS 12.82 +2.97%) und Logitech (LOGN 68.00 +1.95%) sind ebenfalls auf den Einkaufslisten zu finden. Technologiewerte gelten als besonders zinssensitiv.

Dass der Markt nicht noch stärker im Plus notiert, ist vor allem den beiden Pharmaschwergewichten geschuldet. Novartis (NOVN 86.38 +0.02%) legen weniger stark zu als der Markt, während Roche ihre jüngste Abwärtsbewegung fortsetzen. Eine Verkaufsempfehlung der UBS (UBSG 17.14 +0.32%) vom Dienstag setzt den Titeln seither zu.

Euro steigt zu Dollar und Franken

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag deutlich gestiegen. Signale der Europäischen Zentralbank (EZB) für eine Zinserhöhung im Juli trieben die Gemeinschaftswährung über 1,09 $. Der Euro erreichte bei 1,0936 $ den höchsten Stand seit Montag letzter Woche und notiert zuletzt bei 1,0917 $.

Auch zum Franken legte der Euro weiter zu. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte zuletzt bei 1,0344 nach 1,0309 noch am frühen Morgen, im Tageshoch waren es gar 1,03725. Dies ist der Höchststand seit Ende März. Das USD/CHF-Paar ist derweil im Laufe des Morgens wieder unter die 0,95er-Marke gefallen und wurde zuletzt bei 0,9477 gehandelt.

In der Eurozone könnte eine erste Zinserhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation früher als bisher gedacht erfolgen. Aus den Reihen der EZB kommen zahlreiche Signale für einen Zinsschritt im Sommer. «Ich sehe keinen Grund, warum wir unser Programm zum Kauf von Vermögenswerten nicht im Juli auslaufen lassen sollten», sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg. Aus heutiger Sicht sei dann auch eine Zinserhöhung im Juli möglich.

EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch äusserte sich etwa zeitgleich ganz ähnlich. Ein Zinsschritt im Juli sei «sicherlich ein Szenario, das ich in Betracht ziehen würde», sagte der Präsident der belgischen Notenbank ebenfalls in einem Bloomberg-Interview. Voraussetzung sei aber «eine weitere Inflationsüberraschung».

Ausschlaggebend für die Signale auf eine Zinserhöhung im Sommer dürfte die hohe Inflation im gemeinsamen Währungsraum sein. Im März stieg die Inflationsrate mit 7,4% auf den höchsten Stand seit der Euro-Einführung. Die Teuerung liegt damit viel höher als das von der EZB angepeilte Inflationsziel. Die Notenbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2% an.

Jack Allen-Reynolds, Volkswirt von Capital Economics für Europa, rechnet mit einem weiteren Anstieg der Inflation in der Eurozone. Dies dürfte die Verbraucherausgaben stark belasten. Er erwartet für dieses Jahr in der Region eine Stagflation, also eine Kombination aus wirtschaftlicher Stagnation und hoher Inflation.

Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 108,33 $. Das waren 1,53 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 102.40 +0.08%)) kletterte um 1,08 ,$ auf 103,27 $ nach oben.

Nach Einschätzung des Rohstoffexperten Carsten Fritsch von der Commerzbank (CBK 6.92 +3.34%) findet am Ölmarkt weiterhin ein Tauziehen zwischen Nachfragesorgen und der Furcht vor einem sinkenden Angebot statt. Damit sei das «ständige Hin und Her der Ölpreise» zu erklären. In den vergangenen Handelstagen war es zu starken Kursschwankungen gekommen, wobei die Folgen des Kriegs in der Ukraine und Massnahmen Chinas im Kampf gegen die Corona-Krise als stärkste Preistreiber gelten.

Fritsch verwies als Beleg für das sinkende Angebot unter anderem auf Daten des russischen Energieministeriums. Demnach lag die bisherige russische Produktionsmenge im April bei durchschnittlich 10,1 Mio. Barrel pro Tag. Das seien fest 10% weniger als im März.

Zuletzt sind ausserdem die US-Vorräte an Rohöl deutlich gefallen. Die Lagerbestände sanken in der vergangenen Woche nach Angaben der Regierung im Vergleich zur Vorwoche um 8,0 Mio. Barrel auf 413,7 Mio. Barrel. Analysten hatten hingegen einen Anstieg um 3,0 Mio. Barrel erwartet. Sinkende US-Ölreserven stützen in der Regel die Ölpreise.

USA

An Wallstreet haben die wichtigen Aktienindizes uneinheitlich geschlossen. Während der Dow Jones Industrial 0,7% auf 35’160,79 avancieren konnte, schloss der marktbreitere S&P 500 praktisch unverändert bei 4459,45. Der technologielastige Nasdaq Composite büsste 1,2% auf 13’453,07 ein.

Die Stimmung wurde vom Streamingdienst Netflix getrübt, der im abgelaufenen Quartal erstmals seit zehn Jahren einen Rückgang der Abonnenten verzeichnen musste. Die Aktien büssten über 35% an Wert ein. Dies zog andere Unternehmen aus der Unterhaltungs- und Streamingbranche in Mitleidenschaft. So verloren etwa die Valoren von Walt Disney 5,6%. Deutlich zulegen konnten dagegen die Titel des IT-Dienstleisters IBM. Quartalsergebnisse über den Erwartungen der Analysten sorgten für ein Kursplus von 7,1%.

Der Terminkontrakt auf den S&P 500 handelt am Donnerstagmorgen 0,5% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 avanciert 0,6%.

Chinesische Börsen schwächeln

Die asiatischen Börsen können sich am Donnerstag auf keine gemeinsame Richtung einigen. Sorgen um die chinesische Wirtschaft hielten die Anleger in Festlandchina und Hongkong von Investitionen ab. Die Börse in Shanghai lag 0,7% im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5%.

China stand im Fokus der Anleger, nachdem es die Märkte am Mittwoch mit der unveränderten Beibehaltung der Leitzinsen überrascht hatte, obwohl die Regierung zugesichert hatte, die durch den jüngsten Corona-Ausbruch sich verlangsamende Wirtschaft zu stützen. «Die Festsetzung des CNY=PBOC spiegelte das Eingeständnis wider, dass die Dinge in China nicht glänzend laufen und sie etwas mehr Unterstützung brauchen», sagte Rob Carnell von ING Singapur.

Die Börse in Tokio hat sich zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,2% höher bei 27.547 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6% und lag bei 1927 Punkten.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der $ 0,5% auf 128,52 Yen und legte 0,1% auf 6,4280 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,3% höher bei 0,9507 Fr. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2% auf 1,0826 $ und notierte kaum verändert bei 1,0294 Fr. Das Pfund verlor 0,2% auf 1,3044 $.