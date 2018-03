SMI schliesst klar im Plus

(AWP/Reuters/SPU) An der Schweizer Börse haben nach dem Kursrutsch der vergangenen Tage wieder die Optimisten Einzug gehalten. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8638.42 1.52%) stieg bei Eröffnung 1,3% und legte im weiteren Handelsverlauf leicht zu. Am Montag hatte der Leitindex 0,7% tiefer geschlossen.

An den US-Märkten stieg der Dow Jones (Dow Jones 23857.71 -1.43%) um 17:30 Uhr MEZ 0,5%. Der S&P 500 (SP500 2612.62 -1.73%) gewann 0,3%. Und der Nasdaq Composite pendelte um seinen Schlusskurs vom Vortag. Alle grossen drei Indizes hatten am Montag mit je rund 3% so viel wie seit August 2015 nicht mehr gewonnen. In Frankfurt beendete der Dax (DAX 11970.83 1.56%) den Handel 1,6% höher. Auch EuroStoxx50 legte zu.

Nur Gewinner im SMI

Im Schweizer Leitindex schlossen alle zwanzig Werte mit Gewinnen. Im Fokus der Anleger standen Novartis (NOVN 75.94 2.07%): Die Aktie eröffnete 1,9% im Plus und schloss sogar etwas über dem Stand. Der Konzern verkaufte seinen Anteil von 36,5% am Gemeinschaftsunternehmen mit GlaxoSmithKline und erhielt dafür 13 Mrd. $. Die Papiere der Konkurrentin Roche (ROG 217.45 1.42%) legten ebenfalls zu. Morgan Stanley (MS 53.15 -2.12%) hatte die Empfehlung von «Equal Weight» auf «Underweight» gesenkt.

ABB (ABBN 22.4 2.47%) gewannen ebenfalls klar. Der Elektrotechnik- und Automationskonzern hatte einen Grossauftrag aus Australien im Volumen von rund 30 Mio. $ erhalten, er wird Steuerungs- und Schutzsysteme von zwei wichtigen Hochspannungsleitungen ersetzen. Der Industriekonzern emittierte zudem eine Anleihe mit einem Volumen von 1,5 Mrd. $.

Zudem konnten sich Sika (SIK 7380 1.58%) und die Banktitel um UBS (UBSG 16.77 1.57%), Credit Suisse (CSGN 15.975 1.27%) und Julius Bär (BAER 58.52 1.14%) erholen.

SMIM: Techwerte klar höher

Auch alle mittelgrossen Schweizer Werte legten zu. Der SMIM arbeitete sich wieder an die Marke von 2500 Punkten heran.

AMS (AMS 112.5 3.35%) gewannen deutlich. Auch die anderen vielbeachteten Tech-Werte um Temenos (TEMN 114 3.26%) und Logitech (LOGN 35.35 0.88%) avancierten.

Zudem stiegen die Industrietitel um Georg Fischer (FI-N 1280 1.83%) und OC Oerlikon (OERL 16.81 1.94%). Im SMIM schlossen einzig GAM (GAM 16.23 -1.58%) im Minus.

Ausserdem interessant: Die Aktien des Schweizerischen Nationalbank SNB (SNBN 6560 8.61%) zogen massiv an. Alpiq (Alpiq 75.4 -2.96%) gaben nahezu die gesamten Avancen aus dem gestrigen Handel her. Und Meyer Burger (MBTN 1.224 -6.13%) notierten wieder klar unter 1.30 Fr.

Asiens Börsen erholten sich

Auch an den asiatischen Börsen war die Stimmung freundlich. In Tokio legte der Nikkei 2,7% zu. Der breiter gefasste Topix avancierte ebenfalls 2,7%. Der Hang Seng (Hang Seng 30790.83 0.79%) Index in Hongkong stieg rund 0,8%. Der Shanghai Composite gewann 0,4%. In Südkorea stieg der Kospi 0,6%. Asiatische Aktien ausserhalb Japans im MSCI Asia ex Japan rückten 1% vor.

Euro verlor

Der Euro handelte zum Dollar tiefer an der Marke von 1.24 $. Auch zum Franken zeigte er sich bei Börsenschluss in der Schweiz bei einem Stand von 1.1760 Fr. etwas leichter. Die US-Währung lag zum Franken fester bei 0.9482 Fr.

Gold leichter

Gold handelte klar leichter bei 1342 $ pro Feinunze. Der Ölpreis pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 70.142 0.09%) lag bei gut 70 $.