SMI: Knapp gehalten

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montagnachmittag um den Schlussstand vom vergangenen Freitag. Nach den grösseren Ausschlägen in der Vorwoche bleiben die Anleger zum Wochenauftakt vorsichtig. Marktbeobachter warnen vor dem weiterhin schwelenden Ukraine-Konflikt, steigenden Ölpreisen und einem überraschend starken US-Arbeitsmarkt, der die US-Notenbank weiter unter Druck setzen dürfte. Ausserdem bremsen am Montag auch schwache Daten aus der deutschen Industrie.

Aktuell sei nicht der Zeitpunkt, um zusätzliche Risiken einzugehen, heisst es etwa in einem Kommentar von Amundi. Es sei noch zu früh, die jüngste Kurskorrektur als Einstiegszeitpunkt in Erwägung zu ziehen. In der vergangenen Woche hatte der SMI (SMI 12'201.99 +0.51%) mit einem Plus von 0,3% die erste positive Woche des Jahres gehabt.

Der SMI notiert gegen 14.50 Uhr 0,08% höher bei 12’149,69 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt 0,16% auf 1941,27 Punkte, während der breite SPI (SXGE 15'431.82 +0.39%) hingegen 0,03% tiefer steht bei 15’367,23 Punkten. Von den 30 SLI-Titeln legen 17 zu, zehn geben nach und drei sind unverändert.

Unter den grössten Gewinnern finden sich weiterhin die beiden Industrietitel ABB (ABBN 32.18 +2.65%) (+2,1%) und Schindler (SCHP 232.60 +1.26%) (+1,1%). Insbesondere ABB haben mit einem Minus von rund 10% bis am vergangenen Freitag im laufenden Jahr klar schwächer abgeschnitten als der Gesamtmarkt, woran auch die soliden Zahlen zum Schlussquartal in der vergangenen Woche nichts änderten. Am Montag vermeldete ABB noch einen kleineren Auftrag.

Zu den stärkeren Aktien gehören auch weitere konjunktursensitive wie Adecco (ADEN 45.58 +2.17%) (+1,8%) oder verschiedene Finanztitel. Insbesondere UBS (UBSG 18.88 +0.99%) (+1,2%) legen klar zu, nachdem Julius Bär (BAER 56.88 +1.61%) die Grossbankentitel neu zum Kauf empfiehlt. Dahinter folgen Julius Bär (+1,1%), Swiss Life (SLHN 601.40 +1.28%) (+1,0%), CS (+0,7%) und Zurich (+0,6%).

Besonders unter Druck sind auf der anderen Seite Givaudan (GIVN 3'682.00 -1.34%) (-1,9%), Straumann (STMN 1'436.00 -1.37%) (-1,5%) und Swatch (-1,2%). Die grosse Belastung für den SMI sind aber derzeit die schwergewichtigen Roche (-1,0%) und auch Nestlé (NESN 119.40 +0.25%) (-0,2%) verhindern ein grösseres Plus. Novartis (NOVN 80.46 +0.78%) (+0,5%) legen hingegen etwas zu.

Devisen: Euro notiert stabil über 1,14 US-Dollar – Franken zieht an

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,14 $ gehalten. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1435 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Gegenüber dem Franken geht der Euro indes zurück und verabschiedet sich noch weiter von der Marke bei 1,06, welche am Vortag noch erreicht wurde. Derzeit kostet der Euro 1,0568, nach 1,0577 am Morgen. Auch gegenüber dem US-Dollar zeigt der Franken Stärke. Der Dollar verbilligt sich auf 0,9235 von 0,9250 am Morgen und 0,9253 unmittelbar vor dem Wochenende.

Auftrieb erhält der Euro derzeit durch die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik im europäischen Währungsraum. Vergangene Woche hatte EZB-Präsidentin Christine Lagarde erste Hinweise auf eine weniger lockere Linie gegeben. Der Euro hatte daraufhin bis zu zwei US-Cent zugelegt. Hintergrund ist die hohe Inflation, die derzeit mehr als doppelt so hoch liegt wie das mittelfristige EZB-Ziel von 2%.

Am Wochenende bestätigte Klaas Knot, Notenbankchef der Niederlande, die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik. Im niederländischen Fernsehen sagte Knot, er könne sich eine erste Zinsanhebung im vierten Quartal dieses Jahres und eine zweite Anhebung im Frühjahr 2023 vorstellen. Knot gilt als Vertreter einer besonders straffen Linie innerhalb der EZB. Andere Zentralbanker, darunter Finnlands Notenbankchef Olli Rehn, äusserten sich zuletzt zurückhaltender.

Am Montag hat Lagarde erneut Gelegenheit, die Ausrichtung der EZB zu erläutern. Die Notenbankchefin tritt am späten Nachmittag vor dem Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments auf. An den Finanzmärkten werden für dieses Jahr sowohl Zinserhöhungen als auch die Einstellung des allgemeinen Wertpapierkaufprogramms APP für möglich gehalten.

Preis für Opec-Öl gestiegen

Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 92,84 $ je Barrel (159 Liter). Das waren 2,86 $ mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells.