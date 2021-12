SMI nach Fed- und SNB-Zinsentscheidungen auf Rekordkurs

(AWP) Der Schweizer Aktienmarkt baut am Donnerstag nach einem bereits festeren Start im Verlauf die Gewinne weiter aus und markiert ein neues Rekordhoch. Während die SNB (SNBN 5'020.00 -1.57%) wie erwartet an ihrer bisherigen expansiven Geldpolitik festhält, zieht die US-Notenbank Fed die Zügel an und will das Wertpapierkaufprogramm rascher beenden. Für 2022 hat das Fed zudem drei Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Mit Spannung warteten die Anleger nun auf Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) um 13.45 Uhr. Bereits um 13.00 Uhr veröffentlicht die Bank of England ihre Zinsentscheidung.

«Es sieht so aus, als ob die Zentralbanken den Börsen ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk machen wollten», sagt ein Händler. Denn das Fed habe den Märkten Planungssicherheit gegeben, heisst es am Markt. «Denn die Börsen hassen Unsicherheit.» Zudem sei dies ein gutes Zeichen, dass die Wirtschaft auf den eigenen Beinen stehen könne. Auch hofften die Anleger, dass das Fed die Inflation bekämpfen könne, ohne das Wirtschaftswachstum abzuwürgen. «Und unter dem Strich bleibt das Zinsniveau damit weiterhin tief und Alternativen zu Aktien bleiben rar», sagt ein anderer Händler. Ebenfalls stützend wirke der grosse Eurex-Verfall, der am morgigen Freitag über die Bühne gehe.

Der SMI (SMI 12'783.63 +2.02%) notiert nach einem neuen Rekordhoch bei 12’746 Punkten gegen 11.05 Uhr um 1,66% höher bei 12’738,4 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 1,41% auf 2045,31 Punkte und der breite SPI (SXGE 16'282.01 +1.76%) 1,38% auf 16’221,30 Punkte. Von den 30 SLI-Werten sind 27 höher und drei tiefer.

An der Spitze der Gewinner stehen Novartis (NOVN 78.58 +4.77%) (+4,5%). Der Pharmakonzern will mit dem Verkaufserlös der Roche-Inhaberaktien für 15 Mrd. $ eigene Aktien zurückkaufen. Dies sei zu begrüssen, heisst es am Markt. Denn Novartis nutze dafür nur einen Teil des Verkaufserlöses. Es bleibe noch immer reichlich Spielraum für weitere Transaktionen. Zudem sei der gedrückte Aktienkurs eine attraktive Rückkaufgelegenheit.

Die Anteile von Roche (+1,7%) hinken daher für einmal hinter denen des Rivalen hinterher. Die Anteile des Lebensmittelriesen Nestlé (NESN 126.44 +0.8%) (+0,3%) liegen gar klar zurück. Die ebenfalls defensiv beurteilten Alcon (ALC 79.50 +3.22%) legen 2,6% zu.

Gesucht sind Wachstums- und Technologietitel wie AMS, Temenos (TEMN 129.00 +2.58%), Logitech (LOGN 76.64 +1.89%) sowie die am breiten Markt gehandelten U-blox, Sensirion (SENS 126.80 +1.77%), Inficon (IFCN 1'254.00 +1.79%) und Comet (COTN 342.50 +1.93%), welche Gewinne zwischen 0,8 und 2,2% zeigen. Sie profitierten von der starken Vorgabe der US-Technologiebörse, so ein Händler.

Auch Zykliker sind gefragt: ABB (ABBN 34.44 +2.71%), Adecco (ADEN 45.13 +2.45%), Kühne+Nagel, Holcim (LHN 45.20 +0.85%) sowie Swatch gewinnen zwischen 1,5 und 2,8%. Die Aktien der Banken UBS (UBSG 16.58 +2.13%) (+2,2%) und CS (+2,1%) haben im Verlauf die Gewinne sogar noch ausgeweitet, versprechen doch höhere Renditen auch höhere Einnahmen und bessere Erträge. Die gelte auch für Versicherer wie Swiss Life (SLHN 558.60 +1.97%) (+1,6%) und Zurich (+1,3%).

Stark unter Druck stehen dagegen Straumann (STMN 1'902.00 -2.79%) (-3,2%), die nach einem festen Start zunehmend Terrain verlieren. Der Implantatspezialist hat anlässlich des Investorentags neue Ziele bis 2030 veröffentlicht. Demnach soll bis dahin ein Umsatz von jährlich 5 Mrd. Fr. erzielt werden. Angestrebt werde bis dahin eine jährliche organische Wachstumsrate von 10%.

Am Markt heisst es dazu, die Ziele seien konservativ und könnten auch bereits 2028 erreicht werden. Zudem sei die angepeilte Core-EBIT-Marge nicht so hoch wie erhofft. Händler weisen dabei auch darauf hin, dass Straumann mit fast 90% Kursplus im zu Ende gehenden Jahr stark gestiegen sei. Ebenfalls leichter ist mit Sonova (SOON 340.20 -0.32%) (Aktie -0,2%) ein weiterer Höhenflieger 2021. Swisscom (SCMN 516.00 +0.55%) sinken um ebenfalls 0,2%.

Am breiten Markt stechen die Aktien von Idorsia (IDIA 16.69 +4.38%) (+6,0%) positiv hervor. Die Aktie liege praktisch auf Jahrestief, heisst es im Handel. Die Käufer spekulierten wohl auf eine technische Gegenbewegung.

Devisen: Euro vor Tag der Notenbanken bei knapp 1,13 $

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel bei knapp 1,13 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1287 $ und etwas höher als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken legt der Euro ebenfalls leicht zu und kostet zuletzt 1,0444 nach 1,0435 Fr. am Vorabend. Der Dollar zeigt sich derweil praktisch unverändert mit 0,9252 Fr. Das Geschäft verläuft laut Händlern in eher ruhigen Bahnen. Im Tagesverlauf werden die Schweizerische Nationalbank SNB (um 09.30 Uhr) und die Europäische Zentralbank (um 13.45 Uhr) ihre Zinsentscheidungen veröffentlichen.

Die Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend bewegten den Euro-Dollar-Kurs nicht nachhaltig. Die Fed will ihren Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik beschleunigen und im kommenden Jahr rascher die Zinsen anheben. Hintergrund ist die hohe Inflation, die zuletzt einen 39-jährigen Höchststand markiert hat. Analysten zeigten sich überrascht über die straffe Kurskorrektur der Fed, die die Teuerung nicht mehr als nur zeitweiliges Problem ansieht.

Am Donnerstag folgt eine Reihe wichtiger Notenbankentscheidungen. Im Mittelpunkt stehen die Zinssitzungen der EZB und der britischen Zentralbank. Während die EZB über den Fortgang ihres Corona-Krisenprogramms entscheiden will, sind sich Analysten nicht sicher, ob die Bank of England auf die hohe Inflation mit einer Zinsanhebung reagiert. Die neue Corona-Variante Omikron könnte aber einem Zinsschritt entgegenstehen.

Ölpreise legen nach US-Zinsentscheid moderat zu

Die Ölpreise haben am Tag nach geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed moderat zugelegt. Am Donnerstagmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,69 $. Das waren 81 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 71.13 +0.98%)) stieg um 82 Cent auf 71,69 ,$.

Die Ölpreise profitierten von den positiv aufgenommenen Entscheidungen der US-Notenbank Fed vom Vorabend. Die Fed will schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik aussteigen und im kommenden Jahr voraussichtlich mit Zinsanhebungen beginnen. Die Reaktion der Aktienbörsen fiel positiv aus, was auch andere riskantere Anlageklassen wie Rohstoffen zugute kam. Offenbar vermittele die Fed das Gefühl, alles im Griff zu haben, kommentierte Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht.

Darüber hinaus verwies Lambrecht auf neue Lagerdaten aus den USA, die zur guten Stimmung beitrugen. Nach Angaben des Energieministeriums vom Mittwoch sind die Rohölvorräte in der vergangenen Woche deutlich gefallen. «Bei allen Einschränkungen, die für Wochenwerte gelten, waren dies zweifellos preisstützende Meldungen.» Fallende Reserven werden an den Märkten meist mit steigenden Preisen quittiert, da die Entwicklung für eine steigende Ölnachfrage oder ein knapperes Angebot sprechen kann.

USA

An Wallstreet haben die Aktienindizes am Mittwoch mit deutlichen Gewinnen auf die Entscheide der US-Notenbank reagiert. Zwar will das Fed schneller aus der ultralockeren Geldpolitik aussteigen und die Zinsen stärker erhöhen als bisher beabsichtigt, doch ist damit immerhin ein gewisses Mass an Unsicherheit aus den Märkten verschwunden.

Der Dow Jones Industrial kletterte zu Handelsschluss um 1,1% auf 35’927,43, während der marktbreite S&P 500 1,6% auf 4709,85 stieg. Die Technologietitel, die am Vortag besonders stark gelitten hatten, zogen am kräftigsten an. Der technologielastige Nasdaq Composite avancierte 2,2% auf 15’565,58.

Bei den Einzeltiteln rückten vor allem die grossen Pharmawerte in den Anlegerfokus: Ein nach oben revidierter Geschäftsausblick jagte die Valoren von Eli Lilly 10,4% nach oben. Wettbewerber Pfizer legte derweil 5,9% zu. Der Konzern hatte bereits am Vortag positive Studiendaten zum Coronamedikament Paxlovid vorgelegt.

Asien

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich im Nachgang der US-Notenbanksitzung uneinheitlich. Besonders positiv reagieren die japanischen Indizes, die davon profitieren, dass sich mit dem festeren Dollar und dem schwächeren Yen die Exportaussichten der japanischen Unternehmen aufhellen. Der Nikkei 225 legt 2% zu, während der breiter gefasste Topix 1,4% avanciert.

In Hongkong scheinen dagegen die Sorgen zu dominieren, dass sich der Konflikt zwischen den USA und China rund um die chinesischen Unternehmen verschärfen könnte. Der Hang Seng verliert 0,3%. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der CSI 300 0,2%, der Shanghai Composite avanciert 0,5%, der Shenzhen Composite 0,3%.

Der südkoreanische Leitindex Kospi legt 0,5% zu. In Australien büsst der S&P/ASX 200 0,4% ein. Hier belasten Aussagen der Notenbank, wonach im ersten Halbjahr 2022 der Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik kommen werde.

Die Futures des S&P 500 notieren 0,3% im Plus.