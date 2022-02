SMI trotzt den Unsicherheiten zum Ukraine-Krieg

(AWP) Die Lage an den internationalen Börsen bleibt angesichts der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine nach wie vor äusserst angespannt. So haben die Anleger zu Wochenbeginn die von der EU, den USA und auch von der Schweiz ergriffenen Sanktionen, die insbesondere auf das russische Finanzsystem abzielen, beschäftigt. Das belastete Finanzaktien, während defensive Werte dem Schweizer Markt Halt gaben. Die Nervosität an den Finanzmärkten sei spürbar, aber es gebe keine Panik, meinte ein Händler.

Der Westen hat gegen Russland schwerwiegende Sanktionen beschlossen, die vor allem auf das russische Finanzsystem und Personen im engsten Kreise des Präsidenten Wladimir Putin treffen. So wurden Vermögen eingefroren und grosse russische Banken vom weltweiten Zahlungsnetzwerk Swift ausgeschlossen. Zudem kann die russische Zentralbank de facto an westlichen Finanzmärkten nicht mehr handeln oder auf ihre im Ausland gebunkerten Reserven zugreifen. Sie hat umgehend gehandelt und die Leitzinsen drastisch angehoben. Wie es an der Börse weitergehe hänge davon ab, wie sich der Krieg gepaart mit den Atomarschlag-Drohungen weiterentwickle und wie stark die Sanktionen gegen Russland auf die Weltwirtschaft überschwappen, hiess es in einem Händlerkommentar.

Der SMI (SMI 11'986.78 0.00%) beendete den Handel am Montag kaum verändert auf 11’986,78 Punkte. Im frühen Geschäft war er noch unter 11’900 Punkten zurückgefallen. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stand am Ende leicht mit 0,01% auf 1901,06 im Plus und der breite SPI (SXGE 15'171.55 +0.11%) gewann 0,11% auf 15’171,55 Zähler. Im SLI war das Verhältnis von Verlierer- und Gewinneraktien in etwa ausgeglichen.

Die Unsicherheiten im äusserst angespannten geopolitischen Umfeld zeigt sich nach wie vor am Volatilitätsbarometer VSMI, das sich weiter auf hohem Niveau bewegt. Zudem ziehen die Preise für Öl und Gas weiter an, während der als sicher geltende Schweizer Franken an Wert gewinnt.

Zu den grössten Verlierern zählten die Bankpapiere: Hierzulande büssten UBS (UBSG 16.89 -2.82%) (-2,8%) und Julius Bär (BAER 53.80 -2.61%) (-2,6%), die auf ein starkes Vermögensverwaltungsgeschäft bauen und auch Kunden aus Osteuropa betreuen, deutlich an Wert ein. Dass Credit Suisse (CSGN 7.76 -1.07%) mit 1,1% nicht ganz so deutlich nachgaben, begründeten Händler mit Umschichtungen von der UBS hin zur CS. Einbussen verbuchten auch Versicherer wie die Swiss Life (SLHN 560.40 -0.85%) (-0,9%), die am morgigen Dienstag die Zahlen zum letzten Jahr vorlegen wird.

«Der Ausschluss russischer Banken aus dem Zahlungssystem Swift bleibt nicht ohne wirtschaftliche Folgen für den europäischen Bankensektor», erklärte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank (VPBN 98.00 -2.00%). Zudem steige das Risiko einer Finanzkrise, da Zahlungssysteme mit Vergeltungsschlägen aus Russland zusammenbrechen, befürchtet ein Händler. Unklar bleibe auch, ob die US-Notenbank Fed angesichts der Krise mit der geplanten Straffung in der Geldpolitik allenfalls zuwartet.

Dem Schweizer Aktienmarkt gaben einmal mehr defensive Werte Halt: Während Novartis (NOVN 80.34 -0.66%) (-0,7%) Einbussen verzeichneten, konnten Roche (+0,1%) und vor allem Nestlé (NESN 119.78 +1.08%) (+1,1%) zulegen. Noch deutlicher ging es mit den ebenfalls als defensiv eingestuften Aktien von Givaudan (GIVN 3'851.00 +2.72%) (+2,7%) nach oben, während Sonova (SOON 357.00 +3.33%) (+3,3%), Schindler (SCHP 211.50 +2.47%) (PS: +2,5%) oder Kühne+Nagel (+2,2%) ebenfalls gut nachgefragt wurden. Schwach gingen nebst Banken auch Adecco (ADEN 43.54 -2.51%) (-2,5%) oder AMS-Osram (-1,8%) aus dem Handel.

Im breiten Markt ging es mit Stadler Rail (SRAIL 35.40 -8.24%) (-8,2%) bergab. Der Krieg in der Ukraine führe beim Zugbauer zu bedeutenden operativen Risiken, zumal die Gruppe in Belarus seinen zweitgrössten Produktionsstandort habe, begründeten die Experten von Kepler Cheuvreux eine Abstufung der Papiere.

Grössere Abgaben verbuchten etwa auch die Aktien von Klingelnberg (KLIN 15.45 -7.49%) (-7,5%) oder jene des seit kurzem am neuen Sparks-Segment gelisteten Xlife (-3,2%), die gar unter ihren Referenzkurs zu ihrem Börsendebüt zurückgefallen sind. Stark nach oben ging es mit Meyer Burger (MBTN 0.3498 +13.87%) (+14%). Händler begründeten dies mit Deckungskäufen aus dem Ausland.

US-Banken unter Druck

Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen von Russlands Invasion in der Ukraine sowie den verschärften Sanktionen setzen die Wall Street unter Druck. Der Dow-Jones-Index.DJI der Standardwerte fiel am Montag zum Handelsstart 1,3% auf 33.615 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500.SPX gab 1,1% auf 4334 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq.IXIC notierte rund ein halbes Prozent schwächer bei 13.609 Punkten. US-Anleger trennten sich angesichts der härteren Sanktionen des Westens gegen den russischen Finanzsektor vor allem von Bank-Titeln. Gefragt waren dagegen US-Rüstungsfirmen.

«Das Handelsumfeld ist sehr dynamisch, und wir bleiben defensiv, da es von hier aus noch viel schlimmer werden könnte», sagte Peter Garnry, Aktienstratege bei der Saxo Bank. Vor allem Bank-Aktien gaben nach, nachdem westliche Staaten am Wochenende harte Finanz-Sanktionen gegen Russland verhängt haben. So werden russische Banken, die schon von der internationalen Gemeinschaft sanktioniert sind, vom internationalen Zahlungssystem Swift ausgeschlossen.

Aktien der Citigroup (C 59.36 -4.23%)C.N, die unter den grossen US-Kreditinstituten das grösste Engagement in Russland hat, verloren zum Handelsauftakt mehr als 3%. JPMorganJPM.N, Bank of America (BAC 43.81 -2.69%)BAC.N, Wells Fargo (WFC 53.01 -2.03%)WFC.N, Goldman Sachs (GS 341.15 -2.56%)GS.N und Morgan Stanley (MS 91.11 -3.64%)MS.N büssten zwischen 2,7 und 3,3% ein. Experten zufolge könnten die neuen Sanktionen dem lukrativen russischen Investmentbanking-Geschäft von mehreren US-Banken schaden.

Die Aufstockung der Militärausgaben in Deutschland um 100 Mrd. € liess Anleger dagegen bei US-Rüstungsfirmen zugreifen. Die Aktien von Lockheed Martin (LMT 424.01 +3.55%)LMT.N, General Dynamics (GD 232.17 +1.84%)GD.N, Northrop GrummanNOC.N, Raytheon TechnologiesRTX.N und L3Harris TechnologiesLHX.N stiegen zwischen 1,2 und 4,3%.

Ins Rampenlicht trat zudem der US-Biokraftstoffhersteller Renewable Energy GroupREGI.O. Die Titel schossen um knapp 40% auf 60,50 Dollar nach oben, nachdem der US-Ölkonzern Chevron (CVX 142.15 +1.26%)CVX.N sich mit dem Konzern auf eine Übernahme für 61,50 Dollar pro Aktie geeinigt hat. Chevron-Aktien notierten leicht fester.

Devisen: Rubel droht nach verschärften Sanktionen Absturz

Nach den verschärften Sanktionen des Westens gegen Russland deutet sich eine massive Abwertung der russischen Währung an. Im sogenannten Offshore-Handel wurde ein Absturz des Rubelkurses um bis zu 30% indiziert. Damit würde sich die Talfahrt der vergangenen Tage infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine drastisch verschärfen. Im offiziellen Handel bis zum Wochenende hat der Rubel im Februar bisher mehr als 6% und damit mehr als alle andere Währungen sogenannter Schwellenländer eingebüsst.

Im Offshore-Handel mussten bis zu knapp 118 Rubel für einen Dollar bezahlt werden. Zuletzt hat sich der Rubel wieder etwas erholt, der Kurs lag gegenüber dem Dollar bei 107 Rubel. Zum Vergleich: Am Freitag mussten rund 84 Rubel für einen Dollar gezahlt, Ende Januar waren es noch 78 Rubel. Die russischen Währungsmärkte sollen am Montag später öffnen, hiess es von der Notenbank.

Grund für den Absturz sind die über das Wochenende verschärften Sanktionen, die vor allem auf das russische Finanzsystem abzielen. So setzte die Europäische Union in der Nacht zum Montag ihre schwerwiegenden Sanktionen gegen die russische Zentralbank in Kraft. Sie umfassen ein Verbot von Transaktionen mit dem Finanzinstitut. Zudem werden alle Vermögenswerte der Bank in der EU eingefroren.

Ausserdem beschlossen Deutschland, die Vereinigten Staaten und andere westliche Verbündete einen Ausschluss russischer Finanzinstitute aus dem Banken-Kommunikationsnetzwerk Swift. Experten zufolge wird das aber auch die deutsche Wirtschaft belasten, der Handel mit Russland könnte in weiten Teilen zum Erliegen kommen.

Dabei scheint es aber der Bundesregierung wichtig gewesen zu sein, dass Gas- und andere Rohstofflieferungen weiterhin bezahlt werden können. Das könne über die im Swift-System verbleibenden Banken geschehen.

Euro unter Druck – Sichere Häfen wie Franken gesucht

Der Euro ist zum Wochenstart nach einer weiteren Eskalation des Ukraine-Kriegs unter Druck geraten. Am Montagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1201 $. Zeitweise hatte sie etwa einen Cent weniger gekostet, der Kurs konnte sich aber etwas erholen.

Der Franken ist derweil in diesem Umfeld als sicherer Hafen verstärkt gesucht. Der Euro kostet aktuell 1,0324 Fr. Damit notiert das Paar leicht über dem bisherigen Tagestief von 1,0310. Mit Ausbruch des Krieges vergangene Woche war das Paar zeitweise gar unter die 1,03er Marke gerutscht. Der US-Dollar kostet mit 0,9219 Fr. am Mittag auch etwas weniger als noch im frühen Handel.

Laut einem Kommentar der Commerzbank (CBK 7.53 -7.33%) dürfte sich die SNB (SNBN 7'320.00 -2.92%) aktuell mit Interventionskäufen eher zurückhalten. «All das, was bisher in der Welt passiert, wirkt deutlich inflationär», heisst es. Das werde den Preisdruck erhöhen. «Und in diesem Umfeld wird der SNB ein stärkerer (und damit: disinflationär wirkender) Franken vielleicht gar nicht so ungelegen kommen.»

Der russische Rubel ist unterdessen zum Wochenstart eingebrochen. Hintergrund sind scharfe Wirtschaftssanktionen des Westens als Reaktion auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Unter anderem sollen russische Banken vom internationalen Informationssystem Swift ausgeschlossen werden. Zudem wird ein Teil der Währungsreserven des Landes eingefroren. Der Rubel fiel in der Folge auf ein Rekordtief zum US-Dollar. Am Mittag müssen für einen Dollar etwa 95 Rubel gezahlt werden, nach etwa 84 Rubel am Freitag.

Die russische Notenbank reagiert auf die Sanktionen mit einer drastischen Zinsanhebung um 10,5 Prozentpunkte auf 20%. Das Finanzministerium führt darüber hinaus eine Pflicht für Unternehmen ein, Teile ihrer Erlöse in Fremdwährung zu veräussern. Die Massnahme dürfte ebenfalls darauf abzielen, den Kurssturz des Rubel zu begrenzen.

Unterdessen haben Delegationen aus Russland und der Ukraine an der ukrainisch-belarussischen Grenze Friedensverhandlungen aufgenommen. Die Kampfhandlungen gehen trotzdem weiter. Der russische Delegationsleiter Medinski hatte zuvor versichert, dass Moskau interessiert an einer Einigung sei. Zur Forderung Kiews hiess es in einer Mitteilung: «Die Schlüsselfrage der Verhandlungen ist die unverzügliche Feuereinstellung und der Abzug der Truppen vom Territorium der Ukraine.»