SMI vertagt Angriff auf 12’000-Punkte-Marke

(AWP) Dem Leitindex SMI (SMI 11'942.74 -0.21%) misslang somit die Rückeroberung der 12’000-Punkte-Marke, unter die er vor gut einem Monat gefallen war. Nach zwei unerwartet starken Vorwochen, in denen der Index um 1,7 und 1,6% angezogen hatte, sei dieser Marschhalt keine Überraschung, hiess es am Markt. Zudem hätten enttäuschende Konjunkturdaten aus China die Kaufbereitschaft gedämpft. Im Reich der Mitte ist das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal schwächer ausgefallen als erwartet. Viele Marktteilnehmer befürchten, dass sich dies negativ auf die Weltwirtschaft auswirken könnte.

Ein weiterer Grund für die abwartende Haltung war die anstehende Berichtsaison. Hier gebe es viele Fragezeichen, meinten Händler und verwiesen auf die Lieferkettenprobleme und die steigenden Energiepreise. «Die Anleger dürften ihren Fokus daher auf die Prognosen der Unternehmen richten», sagte ein Investor. Hierzulande geht die Bilanzsaison am Mittwoch mit den Zahlen von Nestlé (NESN 112.96 -1.77%) und Roche (ROG 357.95 -1.65%) sowie Kühne+Nagel so richtig los, am Donnerstag und Freitag folgen dann ABB (ABBN 31.88 +1.05%), Schindler (SCHP 255.80 -0.08%) und Sika (SIKA 315.30 +0.16%).

Der SMI schloss 0,06% höher auf 11’968,08 Zählern. Er bewegte sich den ganzen Tag ohne klare Richtung in einem Band von gut 60 Punkten, wobei das Tageshoch bei 11’980 Zählern lag. Der SLI, in dem die Gewichtung der einzelnen Titel gekappt ist, stieg um 0,03% auf 1934,89 und der breite SPI (SXGE 15'406.49 -0.23%) um 0,04% auf 15’442,71 Punkte. Gewinner und Verlierer hielten sich im SLI praktisch die Waage.

Die mit Abstand grössten Gewinne bei den Blue Chips fuhren Temenos (TEMN 121.55 +2.14%) ein (+3,3%). Der Titel des Bankensoftwareherstellers war am Freitag nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts stark unter Druck geraten und war um fast 14% in die Tiefe gerasselt. Nun machte er einen kleinen Teil dieser Einbussen wieder wett. Laut Händlern war diese Gegenbewegung nicht nur klassischen Schnäppchenjägern zu verdanken. Im Markt kursierten ausserdem auch Gerüchte, wonach die Firma übernommen werden könnte – was offenbar Käufer anlockte.

Mit Logitech (LOGN 83.22 +0.51%) (+1,9%) war ein weiterer Technologiewert gesucht, der zuletzt Federn lassen musste.

Stark gesucht waren ausserdem Papiere von Unternehmen, die diese Woche Zahlen vorlegen werden. So legten Kühne+Nagel um 1,5%, Sika um 1,2% und Roche um 1,0% zu. Das Roche-Papier profitierte auch von einer Zulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA für Tecentriq zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

Abgesehen davon waren bei den Blue Chips aber keine eindeutigen Branchenmuster erkennbar. So waren etwa Novartis (NOVN 76.69 +0.48%) (-0,8%) anders als Roche bei den Verlierern anzutreffen. Und mit Vifor (-2,1%) reihte sich ein Vertreter der Pharmabranche gar bei den grössten Verlierern ein.

Auch bei den Grossbanken gab es keinen eindeutigen Trend. UBS (UBSG 15.94 +0.13%) (+0,3%) schlossen leicht im Plus, CS (-1,1%) hingegen klar im Minus.

Tendenziell hatten eher zyklische Titel einen schweren Stand. So büssten Adecco (ADEN 47.35 -0.73%) (-2,1%) und ABB (-1,1%) mit am stärksten ein.

Ähnliches galt für die Aktien der Luxusgüterhersteller Swatch (-1,2%) und Richemont (CFR 109.00 +0.18%) (-1,0%), die unter Gewinnmitnahmen nach der starken Vorwoche litten. Richemont etwa war in der Vorwoche um fast 10% gestiegen. Gemäss einem Bericht des Onlineportals «Miss Tweed» lotet das Unternehmen zudem wieder Möglichkeiten für seinen Online-Luxusanbieter Yoox Net-a-Porter aus.

Eine leichte Stütze für den Gesamtmarkt waren ausserdem die schwergewichtigen Nestlé, die um 0,2% anzogen.

Am breiten Markt hielten sich die Ausschläge ebenfalls in Grenzen. Klare Avancen verzeichneten etwa Medartis (MED 114.60 -1.38%) (+2,8%) oder Burkhalter (BRKN 64.80 -1.07%) (+2,3%), hingegen gaben Schweiter (SWTQ 1'354.00 +0.45%) (-2,7%) oder Meyer Burger (MBTN 0.46 +2.5%) (-2,4%) überdurchschnittlich nach.

Ausserdem wurde bekannt, dass das hiesige Parkett nächste Woche Zuwachs erhält. Die Skan Group will am 28. Oktober ihr Börsendebut geben.

New York: Schwache Konjunkturdaten aus China sorgen für leichte Verluste

Ein überraschend langsames Wirtschaftswachstum in China hat am Montag der Erholungsrally der Wall Street erst einmal den Wind aus den Segeln genommen. Als Belastung hinzu kamen anhaltende Inflationssorgen im Zuge weiter steigender Ölpreise.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,34% auf 35 176,50 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex noch ein Wochenplus von 1,6% erzielt.

Während in der vergangenen Woche gute Geschäftszahlen der grossen US-Banken die Stimmung gehoben hätten, seien nun durchwachsene Signale aus Asien gekommen, erklärte Analyst Neil Wilson vom Handelshaus Markets.com.

So verlor der Aufschwung der chinesischen Wirtschaft im dritten Quartal deutlich an Fahrt: Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs nur noch um 4,9% im Vorjahresvergleich und damit etwas weniger als von Experten im Schnitt erwartet. Gleichzeitig befeuern weiter steigende Preise für Öl und Energie die Inflationssorgen der Investoren. Sie befürchten einen länger andauernden, deutlichen Anstieg der Teuerungsraten, was zur Belastung für die Weltwirtschaft werden könnte.

Allerdings hatten die Anleger schon in der Vorwoche nach einem zwischenzeitlichen Kursrutsch wieder zugegriffen. Dabei hatte sich der Dow binnen drei Handelstagen um dreieinhalb Prozent erholt, was Börsianer als Zeichen der Stärke sehen. Sogar das Rekordhoch von 35 631 Zählern ist wieder in Reichweite.

Der S&P 500 (S&P 500 4'464.33 -0.22%) notierte am Montag knapp tiefer bei 4467,51 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 (Nasdaq 100 15'410.72 +0.72%) aber ging es um 0,10% auf 15 161,53 Punkte nach oben.

Angesichts der steigenden Ölpreise legten die Aktien von Chevron (CVX 111.70 +1.95%) um 0,3 und die von ExxonMobil (XOM 63.50 +1.5%) um 0,6% zu. Die Ölpreise setzten ihren Höhenflug mit einem Sprung auf mehrjährige Höchststände fort.

So legt der Preis für US-Öl tendenziell seit mittlerweile acht Wochen zu, angetrieben durch die Sorge der Investoren vor einem zu geringen Angebot vor den Wintermonaten. Zudem erholen sich führende Industriestaaten vom Konjunktureinbruch in der Corona-Krise, was zusätzlich den Preis steigen lässt.

Die Papiere von Walt Disney (DIS 171.18 +0.02%) büssten derweil am Dow-Ende fast 3% ein. Analyst Kannan Venkateshwar von der Barclays-Bank sorgte sich in einer Studie um das Wachstum des Streaming-Geschäfts Disney+.

Unter den Technologiewerten bauten die Anteilsscheine von Tesla (TSLA 864.27 -0.67%) ihre jüngste Gewinnserie aus und stiegen um gut 2%. Seit ihrem Mai-Tief haben sie bereits mehr als die Hälfte an Wert gewonnen. Erst jüngst hatten überraschend starke Auslieferungszahlen des Elektroautobauers dem Kurs frischen Schwung verliehen

Devisen: Euro zum Dollar kaum verändert

Der Euro hat sich am Montag zum Dollar kaum bewegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1599 $ gehandelt. In der Nacht hatte der Euro ebenfalls auf diesem Niveau notiert.

Der Franken wurde derweil am Nachmittag gegenüber dem Euro wieder etwas stärker. Der EUR/CHF-Kurs fiel in der Folge etwas und notiert aktuell mit 1,0717 klar unter dem mittäglichen Tageshoch von 1,0737. Die Marke von 1,07, die letzte Woche zeitweise unterschritten worden war, hielt aber. Auch der USD/CHF-Kurs gab etwas nach und steht aktuell bei 0,9238.

Am Nachmittag drückten eher enttäuschende Industriedaten aus den USA den Dollar. So ist die Industrieproduktion im September überraschend gefallen. Weiterhin belasten Probleme bei den internationalen Lieferketten die Produktion.

Eine Kurserholung beim Euro erwarten Beobachter zunächst nicht. So machten EZB-Vertreter zuletzt immer wieder klar, dass die lockere Geldpolitik fortgesetzt wird. So bezeichnete EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco den Inflationsdruck in der Eurozone erneut als vorübergehend. Er sehe keine relevanten Zweitrundeneffekte, da die Löhne nicht substanziell steigen würden. Die Geldpolitik bleibe daher akkommodierend. Eine lockere Geldpolitik belastet tendenziell eine Währung.

Unterdessen hat die türkische Lira ihre Talfahrt fortgesetzt und ist auf neue Rekordtiefs zum Dollar und zum Euro gefallen. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte in der vergangenen Woche gleich drei Notenbanker entlassen. Damit ist der Druck auf die Notenbank gestiegen, in dieser Woche trotz einer sehr hohen Inflation die Zinsen zu senken. «Die Notenbank nimmt keine Rücksicht mehr auf die Folgen ihrer Zinspolitik für Wechselkurse, Inflation und letztendlich für die Stabilität der türkischen Volkswirtschaft», kommentierte Ulrich Leuchtmann, Devisenexperte der Commerzbank (CBK 6.37 +2.61%). Schliesslich würden die wirklichen Entscheidungen im Präsidentenpalast getroffen.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,84438 (0,84368) GBP fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1770 USD gehandelt. Das war rund drei Dollar mehr als am Freitag.

Ölpreise steigen auf mehrjährige Höchststände

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug am Montag fortgesetzt. Am frühen Morgen erreichten die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und aus den USA jeweils mehrjährige Höchststände, nachdem sie bereits in der vergangenen Woche Mehrjahreshochs erreicht hatten. Bis zum Mittag hielten sich die Ölpreise in der Gewinnzone, mussten aber einen Teil der frühen Gewinne wieder abgeben.

Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85,52 $. Das waren 65 Cent mehr als am Freitag. Zeitweise stieg der Preis bis auf 86,04 $ und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 83.43 +1.79%)) stieg um 99 Cent auf 83,27 $, nachdem zuvor bei 83,73 $ der höchste Stand seit 2014 erreicht worden war.

Seit mittlerweile acht Wochen legt der Preis für US-Öl tendenziell zu, angetrieben durch die Sorge der Investoren vor einem zu geringen Angebot vor den Wintermonaten. Während sich führende Industriestaaten vom Konjunktureinbruch in der Corona-Krise erholen, verstärkt sich am Ölmarkt die Sorge vor einem Angebotsdefizit.

Vor allem haben die Anleger einen Mangel an Erdgas (Erdgas 1.82 -3.75%) im Blick, der zu Folge hat, dass sich die Nachfrage nach Erdöl zum Betrieb von Kraftwerken erhöht hat. Vor diesem Hintergrund wird von Experten ein weiterer Anstieg der Ölpreise nicht ausgeschlossen.

«Die angespannte Marktlage, die von der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und der Internationalen Energieagentur (IEA) in ihren Monatsberichten in der letzten Woche attestiert wurde, spricht gegen ein baldiges Ende der Verteuerung von Rohöl und Ölprodukten», kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank das Handelsgeschehen.