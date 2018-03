SMI handelt schwächer

(AWP/Reuters/SPU) Die Schweizer Börse setzt ihre Erholung heute fort. Der Swiss Market Index SMI (SMI 8798.77 -0.11%) startet 0,5% im Plus, gibt aber im frühen Handel seine gesamten Avancen preis und dreht ins Minus. Am Montag ist der Leitindex um 2,1% geklettert.

Neunzehn der zwanzig Werte im Index avancieren bei Markteröffnung. Besonders Finanztitel stehen in der Gunst der Anleger. UBS (UBSG 17.46 1.04%) gewinnen am stärksten. Auch Julius Bär (BAER 59.96 0.81%) und Credit Suisse (CSGN 17.055 1.22%) legen klar zu. Die Versicherertitel um Swiss Re (SREN 95.88 1.1%), Swiss Life (SLHN 335.8 0.96%) und Zurich Insurance (ZURN 305.6 0.1%) steigen ebenfalls.

Zulegen können zudem Roche (ROG 226 0.74%) sowie SGS (SGSN 2396 1.74%).

Novartis (NOVN 76.74 -2.61%) bremsen die Erholung nur deswegen, weil sie heute ohne die Dividende von 2.80 Fr. handeln.

Mit Nestlé (NESN 74.86 -0.35%) notieren seit dem Mittag die Aktien eines weiteren Schwergewichts im Minus.

OC Oerlikon Top, Dormakaba Flop

Die mittelgrossen Werte im SMIM (SMIM 3460.83 0.29%) gewinnen nach einem starken Start nur noch leicht. Am breiten Markt büssen Dormakaba (DOKA 780 -7.91%) 8% ein, nachdem das Schliesstechnikunternehmen die Prognose für das organische Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2017/18 von bisher 4 bis 4,5% auf rund 3,5% gesenkt hat.

Logitech kann auf einer Investorenveranstaltung offensichtlich Akzente setzen: Die Titel des Computerzubehörherstellers eröffnen im Plus. Darüber hinaus avancieren die anderen Tech-Werte wie Temenos (TEMN 111.9 -0.44%) und AMS (AMS 112.95 2.12%).

Auf der Gewinnerseite fallen OC Oerlikon auf mit einem Plus von 9% bei Eröffnung. Der Anlagenbauer verzeichnete 2017 zwar einen Gewinneinbruch. Allerdings hatte 2016 der Verkauf eines Geschäftsbereichs den Gewinn aufgebläht. Den Bestellungseingang hat Oerlikon im vergangenen Jahr dagegen gesteigert.

Ein deutlich verbessertes Ergebnis unter anderem dank optimierter Strukturen beflügelt die Aktien von Bucher (BUCN 419.8 8.64%) Industries.

Meyer Burger (MBTN 1.568 0.64%) ziehen an. Der Solarausrüster hat zwei Grossaufträge gewonnen. Zwei bestehende Kunden aus Asien haben Diamantdraht-Schneidesysteme im Wert von rund 14 Mio. Fr. bestellt.

Santhera (SANN 21.1 5.5%) erholen sich vom Ausverkauf. Gestern sind sie über 20% eingebrochen.

Klare Avancen in Asien

Die asiatischen Märkte lassen sich von der Stimmungsaufhellung an Wallstreet anstecken. In Japan schnellt der Nikkei 225 1,8% nach oben. Auch der breiter gefasste Topix steigt klar 1,3%. Der Hang Seng in Hongkong erholt sich kräftig 1,7%. In Korea avanciert der Leitindex Kospi 1,5%. Gewinne verbuchen zudem Schanghai mit +1% und asiatische Aktien ausserhalb Japans – zusammengefast im MSCI Asia ex Japan – mit einem Plus von 1,7%.

Euro bei 1.16 Fr.

Der Euro stabilisiert sich sowohl zum Dollar als auch zum Franken. Die Gemeinschaftswährung pendelt um die Marke von 1.16 Fr. bei 1.1617 Fr. Zur US-Valuta legt sie deutlich zu auf 1.2410 $. Der Greenback handelt zum Franken indes bei 0.9360 Fr.

Gold stabil

Der Goldpreis notiert etwas fester bei 1325 $ pro Unze. Das Barrel (159 Liter) Öl der Sorte Brent (Brent 65.675 0.32%) kostet 65 $.