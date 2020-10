SMI von Trumps Corona-Test belastet

(AWP/Reuters/SK) Die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump und seine Frau mit dem Coronavirus infiziert haben, lastet am Freitag auf dem Schweizer Aktienmarkt. Von Trumps Krankheitsverlauf werde jetzt abhängen, inwieweit er in die Amtsgeschäfte in den kommenden Wochen wahrnehmen könne, sagt Thomas Altmann von QC Partners in einer ersten Einschätzung. «Die Auswirkungen sowohl auf die US-Politik, insbesondere bei der Verhandlung des nächsten Hilfspaketes als auch auf den US-Wahlkampf, können immens sein.»

Der Swiss Market Index (SMI (SMI 10202.56 -0.35%)) verliert im frühen Handel deutlich. Auffällig tiefer gehandelt werden Lonza (LONN 563.4 -2.29%). JPMorgan hat das Rating für den Pharmazulieferer von «Overweight» auf «Neutral» abgestuft. Die Margen-Erwartungen für den Pharmazulieferer seien aus seiner Sicht zu hoch, sagt Analyst Richard Vosser. Und auch das Potenzial aus der Zusammenarbeit mit Moderna für einen Corona-Impfstoff sei zu gering.

Klar tiefer notieren auch zyklische Aktien wie diejenigen von ABB (ABBN 23.46 -0.68%) und LafargeHolcim (LHN 41.49 -1.07%). Zu den stärksten SMI-Titeln gehören UBS (UBSG 10.315 0.44%). Auch Swisscom (SCMN 496.3 1.02%) und Roche (ROG 315.25 0.02%) stemmen sich gegen den Markttrend. Im SMIM (SMIM 2620.105 -0.18%) wird die übersichtliche Gewinnerliste von den volatilen AMS (AMS 21.32 -0.65%) angeführt, für welche Liberum neu eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen hat. Die Titel setzen damit ihre jüngste Aufwärtstendenz weiter fort. Ebenfalls höher gehandelt werden Logitech (LOGN 71.78 0.25%) und Cembra (CMBN 110.5 0%) Money Bank.

Uneinheitliche Vorgaben

Auch andere Börsenplätzen in Europa eröffnen schwächer. In Deutschland ist der zuvor stabil erwartete Dax (DAX 12625.07 -0.83%) wegen Sorgen um Trumps Corona-Testresultat am Freitagmorgen plötzlich unter Druck geraten. Auch in den USA sind die Anleger nervös. Die Futures auf den S&P 500 (SP500 3380.8 0.53%) und den Dow Jones (Dow Jones 27816.9 0.13%) liegen 1,2% im Minus, beim technologielastigen Nasdaq sind es 1,6%.

Im Fokus der Anleger stehen nebst Trumps Corona-Erkrankung vor allem die am Nachmittag erwarteten neusten Daten zum US-Arbeitsmarkt. Es sind die letzten monatlichen Daten vor den Wahlen und die meisten Experten erwarten, dass die Zahl der neuen Stellen gegenüber den knapp 1,4 Mio. im August klar tiefer ausfallen werden.

Die Vorgaben der internationalen Aktienmärkte sind uneinheitlich. Die Börse in Tokio legte nach der schweren Technikpanne am Vortag leicht zu. Der Nikkei 225 klettert um 0,22%, der breiter gefasste Topix hat allerdings gedreht und weist ein Minus von 0,2% aus. Wie bereits am Donnerstag bleiben die Börsen in China, Taiwan, Hongkong und Südkorea aufgrund eines Feiertags geschlossen.

In den USA schwankten Investoren am Donnerstag erneut zwischen Hoffen und Bangen in Sachen neues Konjunkturpaket. Doch ein Deal vor den Wahlen scheint weiterhin unwahrscheinlich. Darüber hinaus enttäuschte der Einkaufsmanagerindex für den September. Der Dow Jones Industrial beendete den Handelstag schmale 0,13% höher bei 27’816,9 Punkten. Der Nasdaq 100 schlug sich deutlich besser und legte um 1,45% auf 11583,2 Zähler zu. Dem marktbreiten S&P 500 gelang ein Plus von 0,53% auf 3380,8 Punkte.

Nachfrage nach US-Dollar steigt

Am Rohstoffmarkt gibt der Ölpreis nach. Ein Barrel leichtes US-Öl verbilligte sich um 3,9% auf 37.22 $, Nordseeöl der Sorte Brent (Brent 39.56 -2.68%) kostete mit 39.40 $ 3,7% weniger. Der Ölpreis steuert damit auf ein Wochenminus von 6% in den USA beziehungsweise 7% bei Brent zu, das ist der zweite Wochenrückgang in Folge. Neben dem Positiv-Test des US-Präsidenten lastete auch der Stillstand in den Verhandlungen über ein weiteres Konjunkturpaket in den USA auf der Stimmung.

Die Nachfrage nach dem US-Dollar stieg nach Bekanntwerden des positiven Test-Resultats von Donald Trump. Die US-Währung gilt in Zeiten der Unsicherheit als sicherer Hafen. Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Im frühen Handel sank der Wert der Gemeinschaftswährung zeitweise unter die Marke von 1,17 US-Dollar. Aktuell wird der Euro mit 1,1725 $ gehandelt. Zum Franken halten sich die Verluste ebenfalls in Grenzen.

Der Goldpreis zeigt sich am Freitagmorgen stabil. Eine Feinunze des Edelmetalls handelt bei 1908 $. Der Silberpreis zieht leicht an, liegt bei einem Preis von 23.83 $ weiterhin unter der Marke von 24 $.