SMI gibt nach wegen Nordkorea-Krise

(SPU/CF) Rot ist auch heute die dominierende Farbe an der Schweizer Börse gewesen: Der Leitindex SMI (SMI 8814.54 -0.56%) eröffnete klar im Minus und verharrte seither im roten Bereich. Alle Valoren aus dem Blue-Chips-Index gaben bei Eröffnung ab. Am Vormittag fiel er gar unter 8800 Punkte.

Der Grund für die schlechte Stimmung unter Anlagern wurde in erneuten Spannungen zwischen Nordkorea und den USA gesehen. Nordkorea feuerte am Morgen eine Rakete ab, die über Japan hinwegflog und in den Pazifik stürzte. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sprach von einer ernsthaften Bedrohung. US-Präsident Donald Trump drohte derweil: «Alle Optionen liegen auf dem Tisch.» Marktteilnehmer hofften, dass die Verwerfungen kurzfristiger Natur sein würden. «Üblicherweise haben politische Börsen kurze Beine», sagte ein Händler gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

So erholten sich auch die Börsen in New York von den Anfangsverlusten. Der Dow Jones (Dow Jones 21865.37 0.26%) drehte bei Handelsschluss in Europa ins Plus. Auch der breiter gefasste S&P 500 (SP500 2446.3 0.08%) und der Index der Technologiebörse Nasdaq 100 (Nasdaq 100 5862.1372 0.41%) arbeiteten sich in den grünen Bereich vor.

Fast alle SMI-Valoren im Minus

In der Schweiz schlossen achtzehn der zwanzig SMI-Titel im Minus, dabei hatte sich der Index von seinem Tagestief erholt. Einzig Nestlé (NESN 80.6 0.31%) konnten sich am späten Nachmittag ein Miniplus erarbeiten. Sika (SIK 6655 0%) schlossen unverändert. Besonders deutlich war das Minus bei den Grossbankaktien. UBS (UBSG 15.71 -1.87%) und Credit Suisse (CSGN 14 -2.51%) gaben klar ab.

Die Titel der Versicherer Swiss Re (SREN 85.5 -1.72%) und Zurich Insurance (ZURN 285.3 -1.65%) notierten ebenfalls deutlich tiefer. J.P. Morgan schätzt die versicherten Schäden durch den Wirbelsturm «Harvey» auf 10 bis 20 Mrd. $, wie die Nachrichtenagentur Reuters schrieb.

Vergleichsweise glimpflich kamen die Pharmawerte Roche (ROG 241.1 -0.33%) und Novartis (NOVN 79.2 -0.25%) davon, die im späten Handel ihren Verlust eindämmten.

Mehrere Semesterausweise präsentiert

Der SMIM (SMIM 3239.33 -1.2%) gab indes deutlicher nach. Ihm gelang keine Ergebniskosmetik im späten Handelsverlauf. Eine Reihe von Unternehmen aus dem Small- und Mid-Cap-Bereich hat heute Semesterzahlen vorgelegt.

Der Flughafen Zürich (FHZN 232.3 -5.76%) konnte mit einem Gewinnschub (dank dem Verkauf einer Beteiligung) überzeugen. Die Aktien schlossen jedoch klar tiefer.

Der Medienkonzern Tamedia (TAMN 150.1 0.27%), der auch «Finanz und Wirtschaft» herausgibt, leidet unter den rückläufigen Einnahmen bei der Printwerbung.

Der Semesterausweis von Feintool (FTON 121.8 1.25%) fiel im Rahmen der Analystenerwartungen aus.

KTM Industries weisen anhaltende Wachstumsdynamik auf.

Asien im Minus

Die Vorgaben aus Asien waren schlecht. In Tokio verlor der Nikkei 225 knapp 0,4%, der Kospi in Seoul büsste 0,6% ein. Die Börse in Sydney gab 0,9% nach, und der Hang Seng in Hongkong verlor 0,4%. Als Grund für die Abgaben wurde der Raketentest Nordkoreas genannt.

Euro über 1.20 $

Der Euro war weiter im Höhenflug. Die europäische Einheitswährung übersprang zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren die Marke von 1.20 $ und notierte bei Handelsschluss bei 1.2035 $. Der Euro pendelte um die Marke von 1.14 Fr. und kostete um 17.30 Uhr MESZ 1.1397 Fr. Der US-Dollar in Franken (USDCHF 0.95519 0.3%) gab deutlich nach. Er notierte unter 0.95 Fr. bei 0.9472 Fr.

Gold liess 1300-$-Marke hinter sich

Gold (Gold 1309.05 -0.63%) hatte gestern einen Sprung zu einem neuen Jahreshoch gemacht und setzte diesen Trend fort. Eine Unze des Edelmetalls kostete bei Handelsschluss in Europa 1318 $. Der Ölpreis notierte indes stabil. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 51.737 0.29%) lag bei knapp 52 $.