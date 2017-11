SMI beendet Handel im Minus

Vielversprechender Beginn und am Ende steht ein Verlust: Die Schweizer Börse ist mit Gewinnen in den neuen Handelstag gestartet. Der Swiss Market Index SMI (SMI 9291.84 -0.35%) eröffnete 0,1% fester und avancierte zunächst weiter. Zwischenzeitlich arbeitete sich der Leitindex auf ein neues Jahreshoch von 9355 Punkten vor. Das war gleichzeitig der höchste Stand seit August 2015. Dann fielen die meisten Titel und der SMI verzeichnete einen Verlust.

In New York legten der Dow Jones (Dow Jones 23526.18 -0.27%) und der S&P 500 (SP500 2597.08 -0.07%) je minimale 0,1% zu, der Nasdaq Composite kletterte 0,2% und markiert emit 6873 Zählern gleich in den Anfangsminuten ein neues Rekordhoch. Am Dienstag hatten alle drei Indizes neue Bestmarken aufgestellt.

Roche erneut stark

Unter den Blue Chips hoben sich erneut die Genussscheine von Roche (ROG 246.8 1.15%) hervor. Die Aktien von Novartis (NOVN 83.3 -0.3%) konnten die leichten Avancen hingegen nicht halten.

Swisscom (SCMN 509.5 0.2%) brachten ein kleines Minus über die Ziellinie. Die Banktitel um UBS (UBSG 16.9 -0.35%), Credit Suisse (CSGN 16.27 -0.18%) und Julius Bär (BAER 60.2 -0.25%) drehten ebenso in die Verlustzone wie die Papiere der Luxusgüterhersteller um Swatch Group und Richemont (CFR 86.75 -0.8%).

Givaudan (GIVN 2228 -2.41%) gaben klar nach. Auch Sika (SIK 7455 -1.13%), Lonza (LONN 261.8 -1.17%) und ABB (ABBN 24.91 -1.42%) verloren deutlich.

Comet gaben nach

Der Index der Mid Caps, der SMIM (SMIM 3547.6 -0.67%), startete etwas schwächer und konnte nur kurzzeitig am Morgen in den grünen Bereich drehen. Am Ende des Tages resultierte ein klarer Verlust. Sunrise (SRCG 87.95 0.86%) und Helvetia (HELN 540 0.56%) avancierten. Die Techwerte um Temenos (TEMN 122.7 -2.15%) und Logitech (LOGN 35.2 -2.14%) verloren klar. Auch OC Oerlikon (OERL 15.7 -1.88%) und Schindler (SCHP 220.2 -1.52%) PS büssten ein.

Comet (COTN 155.9 -2.74%) verteuerten sich bei Eröffnung klar. Im frühen Handel gaben sie ihre Avancen jedoch her und drehten ins Minus. Das Hightech-Unternehmen hatte die Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt.

KTM Industries (KTMI 6.5 2.85%) gaben zunächst klar ab, schlossen aber im Plus. Stefan Pierer hatte seinen Anteil am Unternehmen erhöht.

Asien avancierte

In Japan legte der Nikkei 225 um 0,5% auf 22’525 Punkte zu. Der breitere Topix gewann 0,3%. Der Hang Seng in Hongkong stieg 0,6% auf 29’988 Punkte. Einzig der chinesische CSI 300 tendierte unverändert bei 4217 Punkten. Der australische ASX 200 gewann 0,4%.

Dollar sackte ab

Der Euro gewann zum Dollar, zum Franken handelte er schwächer. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte bei Börsenschluss in Europa bei 1.1592 Fr. Zum Greenback handelte sie klar fester bei 1.1797 $. Der Dollar kostete um 17:30 Uhr MESZ 0.9828 Fr. Das entsprach einem Kursrückgang von 0,8%.

Öl und Gold teurer

Der Preis pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent legte 1% zu und lag bei gut 63 $. Gold kostete 0,8% mehr. Der Preis belief sich somit auf 1290 $ pro Unze.