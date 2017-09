SMI baut Verluste aus

Die Schweizer Börse macht zum Start des letzten Handelstages der Woche keine grossen Sprünge. Der Leitindex SMI (SMI 9015.74 -0.61%) notiert bei Eröffnung leichter und baut im Handelsverlauf den Verlust weiter aus.

Ab heute setzen passive Indexfonds die Anpassungen im SMI um. Neu darf ein Valor im Leitindex maximal ein Gewicht von 18% haben. Das heisst, Nestlé (NESN 80.5 -0.8%) (24,2%) und Novartis (NOVN 82.25 -1.02%) (19,4%) werden gekappt. Heute ist daher mit höheren Kursschwankungen zu rechnen. Bereits um 11 Uhr erreichen die Nestlé-Titel das durchschnittliche Tagesvolumen der letzten knapp drei Monate. Ähnliche Volumenentwicklungen lassen sich bei Novartis feststellen.

Julius Bär (BAER 55 0%) bauen ihren Gewinn ab. Die Papiere der Privatbank haben dank einer Kaufempfehlung der HSBC (5 706.2 -2.09%) zu (neu «Buy» statt «Hold») fester eröffnet. Die beiden Luxusgüterhersteller Richemont (CFR 87.1 0.4%) und Swatch Group (UHR 375 1.19%) können avancieren.

Nestlé notieren im Minus. Der Nahrungsmittelkonzern stärkt seine Kaffeesparte mit dem Aufbau einer Mehrheitsbeteiligung am US-Röster Blue Bottle Coffee.

Die Aktien der Credit Suisse (CSGN 14.84 -0.93%) verlieren. Die Grossbank hat einen Vergleich in einem weiteren Streitfall um US-Hypothekarpapiere mit der Massachusetts Mutual Life Insurance Company erzielt. Zur Summe ist lediglich bekannt, dass 79,5 Mio. $ mehr bezahlt werden, als CS für den Fall als Rückstellungen gebildet hat. Die Bank will aber nicht verraten, mit wie viel Geld sie ursprünglich kalkuliert hat. Auch UBS (UBSG 16 -0.74%) handeln im Minus.

Am Ende des SMI-Tableaus befinden sich die Versicherer. Zurich Insurance (ZURN 287.6 -1.41%), Swiss Re (SREN 86.35 -1.14%) und Swiss Life (SLHN 334.4 -1.21%) verbuchen Verluste.

Santhera kennen kein Halten mehr

Im Fokus stehen die Aktien der Versicherung Helvetia (HELN 517 -1.8%). Sie eröffnen 3,5% im Minus. Die Raiffeisen-Gruppe hat gestern in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren ihre Beteiligung in Höhe von 4% am Markt platziert.

Die Aktien von Sulzer (SUN 107.1 -1.29%) notieren etwas leichter. Der Industriekonzern stärkt sich mit dem Kauf von Transcodent im Markt für Applikationen im Dentalsegment. 2017 werde die Einheit 17 Mio. € Umsatz erzielen.

Santhera (SANN 40.7 -43%) brechen ein. Das Pharmaunternehmen muss einen Rückschlag bei der beantragten Marktzulassung seines Mittels Raxone melden. Anleger flüchten in Scharen aus den Aktien.

Credit Suisse erhöht das Kursziel für Dormakaba (DOKA 961.5 -0.16%) von 820 auf 900 Fr. und belässt die Einstufung auf «Neutral».

Erneuter Raketentest Nordkoreas

In Asien belastet ein neuerlicher Raketentest Nordkoreas die Stimmung der Anleger nur teilweise. Der südkoreanische Kospi verliert 0,1%. In China sinkt der Shanghai Composite 0,3%, und der Straits Times Index in Singapur gibt 0,3% nach.

An der Tokioter Börse spielt der Raketentest indes kaum eine Rolle, obwohl die Regierung in Pjöngjang das Geschoss über Japan gefeuert hat. Der Nikkei 225 (+0,5%) sowie der breiter gefasste Topix (+0,1%) notieren sogar im Plus. Auch der Hang Seng (Hang Seng 27807.59 0.11%) Index in Hongkong gewinnt 0,3%.

Euro stärker zum Franken

Der Euro handelt stärker zum Franken an der Marke von 1.15 Fr. Aktuell notiert die europäische Gemeinschaftswährung bei 1.1479 Fr. Der Euro erobert zum Dollar die Marke von 1.19 $ zurück. 1 € liegt bei 1.1942 $. Der Greenback notiert indes stabil zum Franken. 1 $ kostet 0.9610 Fr.

Öl über 55 $

Der Ölpreis legt erneut zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notiert bei knapp 56 $. Gold handelt derweil stabil bei 1324 $ pro Unze.