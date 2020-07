SMI eröffnet leicht negativ

(AWP/SK) Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Freitag seinen Zickzackkurs der vergangenen Tage fort. Kurz nach Börsenstart schlingert der Schweizer Leitindex SMI (SMI 10145.6 0.02%) um den tieferen Schlusskurs vom Donnerstag. An diesem hatten nach einem zum Teil sehr freundlichen Verlauf zum Handelsschluss die Sorgen um die steigenden Infektionszahlen etwa in den USA und den möglichen wirtschaftlichen Folgen, die ein erneuter Lockdown auf die Wirtschaft hätte, überwiegt.

Uhrenhersteller unter Druck

Mit Swatch Group (UHR 187.4 -1.03%) und Richemont (CFR 61.8 -0.68%) gehören die beiden Uhrenhersteller im Index zu den grössten Verlieren. Von den Zyklikern ergänzen ABB (ABBN 22.68 -0.53%) und Adecco (ADEN 44 -1.08%) die Liste der leicht überdurchschnittlichen Verlierer.

So sehr sich die defensive Ausrichtung des SMI in Boomphasen als Hemmschuh erweist, so sehr wirkt sie auch als Absicherung in volatilen Zeiten wie diesen. Dass der Markt nicht deutlich tiefer steht, verdankt er vor allem den drei Schwergewichten Nestlé (NESN 106.06 0.45%), Roche (ROG 333.35 0.12%) und Novartis (NOVN 81.84 -0.07%)

Es sind aber vor allem Vertreter der hinteren Reihen, die am Freitagmorgen mit grösseren Kursbewegungen auffallen. Allen voran sacken die Aktien von MCH Group (MCHN 17.55 -10%) ab. Die Messebetreiberin hatte am Freitag verkündet, mit Lupa Systems von James Murdoch eine neue Ankeraktionärin zu erhalten. Ebenfalls stark abgestraft wird Reisedetailhändler Dufry (DUFN 25.12 -4.99%). Die weiter rasant steigenden Zahlen der Neuinfektionen etwa in den USA sei ein schlechtes Omen gerade für die geplagte Reisebranche, heisst es im Handel. Zudem empfehlen die Experten von Mainfirst die Aktie neu zum Verkauf.

Auch die Aktien vom Industriekonzern Huber + Suhner fallen überdurchschnittlich zurück. Das Unternehmen erwartet einen Umsatzrückgang im ersten Halbjahr. Das Spezialchemieunternehmen Ems hat am Morgen ebenfalls über den Verlauf des ersten Halbjahres berichtet. Umsatz und Gewinn sind deutlich eingebrochen. Die hohen Margen konnte das Unternehmen aber verteidigen.

Vorgaben aus Übersee belasten

An der Wallstreet kehrte am Donnerstag die Vorsicht zurück. Die Virussorgen nehmen wieder zu, was vor allem die Standardwerte belastete. Dennoch markierte der technologielastige Nasdaq neue Höchststände und beendete den Handel auf 10’754,6 Punkten, mit einem Plus von 0,82%. Die Aktien der Schwergewichte Apple (AAPL 382.73 0.36%), Microsoft und Amazon (AMZN 3182.63 3.29%) erreichten neue Rekorde und trieben den Index an.

Der Dow Jones (Dow Jones 25706.09 -1.39%) Industrial büsste 1,4% ein und fiel auf 25’706 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,56% auf 3152 Zähler.

Die Papiere des Einzelhändlers für Wohnbedarf Bed Bath & Beyond brachen am Nasdaq um 24,5% ein. Die Kette will angesichts der Verwerfungen durch die Pandemie 200 ihrer fast 1500 Geschäfte schliessen. Die Aktien der Apothekenkette Walgreens (WBA 39.01 -7.76%) Boots Alliance sackten 7,8% ab. Der Konzern will rund 4000 Stellen abbauen und setzt seine Aktienrückkaufpläne aus.

Eine frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der Investmentbank Morgan Stanley für Cisco katapultierte die Aktie des Ausrüsters der Telecombranche um 1,9% nach oben. Neue Rekordhöhen erklommen zudem die Papiere des Photoshop-Anbieters Adobe und des Streamingdienstes Netflix (NFLX 507.76 0.99%).

Indizes in Asien stehen tiefer

Die Angst vor neuen Lockdowns im Zuge der Coronakrise hat am Freitag auch die asiatischen Aktienmärkte belastet.

In Tokio notiert der 225 Werte umfassende Nikkei 0,7% tiefer, während der Topix um 1% nachgibt. In China verliert der Shanghai Composite 1,3%. Der CSI 300, der Index der 300 grössten und meistgehandelten Aktien in Schanghai und Shenzhen, fällt ebenfalls 1,3%. In Hongkong sackt der Hang Seng um 1,8% ab. Der südkoreanische Kospi handelt 1,1% tiefer.

In diesem Umfeld können der Dollar und der Yen leicht zulegen. Der Preis der US-Rohölsorte WTI fällt 1% unter die Marke von 40$ pro Fass.