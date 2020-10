SMI: Vorerst keine Entwarnung

Trotz der leicht überverkauften Lage zeigte der Swiss Market Index zuletzt nur eine schwache Gegenbewegung nach oben. Anleger sollten vorsichtig bleiben.

Die Verkäuferseite bestimmt derzeit das Geschehen beim SMI. In der vergangenen Woche büsste der Index um 1,8% Prozent ein und droht heute aus der seit dem Sommer bestehenden Seitwärtsspanne zu fallen. Bereits in der Vorwoche wurde die Unterseite der Range bei 9’950/10’000 kurzzeitig unterboten. Selbst überschaubare Erholungen zurück an die Wendemarke bei 10’150 sowie den Monatsdurchschnitt (blaue Linie) zeichnen sich derzeit nicht ab. Auch der inzwischen deutlich fallende Prognosekanal (grau) signalisiert, dass sich verstärkt Marktteilnehmer zurückziehen.

Erschwerend kommt hinzu, dass auch am langfristigen Durschnitts-Preisband (violett) bisher kaum stärkere Käufe zu beobachten sind. In den Vormonaten waren hingegen Rücksetzer in den unteren Bereich der Spanne die Ausnahme und der SMI drehte meist zügig wieder aufwärts. Sollte dieser Effekt ausbleiben, wäre dies ein deutliches Warnsignal. Im negativen Fall droht zunächst ein Test der unteren Zone des Erwartungsbereichs (blau) bei derzeit 9'700.