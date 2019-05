SMI: Vorläufig Luft bis 9850

Der SMI (SMI 9657.24 -0.87%) bewegt sich weiterhin innerhalb des bis Ende März zurückverfolgbaren Aufwärtstrendkanals nach Norden (grün). Dessen obere Begrenzung verläuft aktuell etwa um 9850, die Untergrenze bildet bei knapp 9600 Punkten eine gute Orientierungsmarke für Korrekturen. Dort dürften weitere Verluste zudem auch von Käufern verhindert werden, die sich am Monatsdurchschnitt (blau) orientieren.

Kritisch bleibt nach wie vor die im langfristigen Chart erkennbare Überhitzung des Marktes. Der SMI befindet sich bereits im oberen Randbereich des entsprechenden Schwankungskorridors. Zwar ist für eine extreme Fortsetzung der Rally theoretisch noch Platz bis an die 10’000er-Marke, doch dieses Ereignis ist äusserst selten (rot). In der Regel bremst der Markt ab, wenn er die nördliche Extremzone seines Prognosekanals erreicht hat (orange). Eine Konsolidierung zurück in Richtung 9500 oder sogar 9200 ist daher möglich, wäre aber unschädlich für die positive technische Gesamtwürdigung des Index.