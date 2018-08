SMI: Vorläufig noch schwach

Der SMI (SMI 9025.43 0.17%) wird weiterhin unterhalb seines Monatsdurchschnittskurses (blau) bei aktuell rund 9060 gehandelt, was kurzfristig eher ein Schwächezeichen darstellt. Die Prognose auf dieser Zeitebene würde sich erst aufhellen, wenn der Markt auch wieder oberhalb von 9100 gekauft wird. Allerdings wird auch in diesem Fall das Anstiegspotenzial vorerst durch die 9200er-Marke limitiert, die sich bereits seit ende Juli als starke technische Barriere präsentiert.

Stabilisierend wirkt momentan noch der 200-Tage-Durchschnittskurs um 9000 Punkte (violett), der zwar keine exakte Unterstützung bildet, in dessen Umfeld es aber wiederholt zu stärkerer Nachfrage kommt. Damit ist der Index vorerst in einer Seitwärtsrange, aus der ein Ausbruch in beide Richtungen etwa gleich wahrscheinlich ist. Angesichts der statistisch eher schwachen Sommermonate ist ein weiterer Rücksetzer in Richtung der 8900er-Marke das geringfügig wahrscheinlichere Szenario. Allerspätestens dann dürfte es jedoch wieder zu einer Gegenbewegung zurück nach oben kommen, denn dort hätte der Index definitiv die Untergrenze der aktuellen Seitwärtsbewegung erreicht und ein neuer starker Richtungsimpuls ist erst nach Ferienende zu erwarten.