SMI: Vorsicht, heiss!

In der abgelaufenen Handelswoche haben die Käufer am Schweizer Aktienmarkt ihre Muskeln spielen lassen. Trotz einer Überhitzung hat der Index ungewöhnlich dynamisch Widerstände überwunden und startet auf dem höchsten Niveau seit Anfang Februar in die neue Woche. Als Orientierungsziel aus charttechnischer Sicht bleibt die Ende 2018 ausgebildete Zone um 9250/9300.

Dem Potenzial von rund 1,5 Prozent auf der Oberseite stehen größere Risiken gegenüber. In der kurzfristigen Zeitebene rangiert der Markt am oberen Limit des aus vergangenen Bewegungen berechneten Prognosekorridors (grau). Erfahrungsgemäss kann es zwar weiter nach oben gegen – die Grenze verläuft heute bei rund 9250 – das Tempo dürfte sich aber deutlich reduzieren. Wahrscheinlicher ist sogar eine Pause. Dabei könnte der SMI (SMI 9187.19 0.26%) die gerissene Kurslücke vom Donnerstag wieder schliessen und bis an die Ausbruchsmarke um 9025 zurücklaufen. Selbst Gewinnmitnahmen bis in den Bereich um 8850/8900 wären nicht kritisch zu sehen.

Für eine Korrektur gibt es weitere Gründe. Ein klares Warnsignal stellt die weite Distanz des Index zum Monatsdurchschnitt dar (Indikator unter dem Tageschart). Mit zuletzt vier Prozent liegt ein selten erreichter Extremwert vor. Seit Anfang 2016 gab es nur vier Mal eine vergleichbare Ausgangslage (vertikale Markierungen). Im Dezember 2016 folgte auf die Überhitzung nur eine Seitwärtsbewegung, ansonsten kam es zu scharfen Rücksetzern.

Ein ähnliches Fazit zeigt die Analyse der mittelfristigen 100-Tage-Linie. Auch der Abstand zu diesem Durchschnitt liegt mit knapp fünf Prozent allmählich im Gefahrenbereich (rote Zone im Indikator).

Zwar sind noch stärkere Überhitzungen von bis zu zehn Prozent möglich, doch die Wahrscheinlichkeit einer Gegenbewegung nach unten ist schon jetzt hoch. Je weiter der SMI nun ohne Pause steigt, desto größer wird die Gefahr.