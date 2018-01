SMI: Warnsignale nehmen zu

Auf den ersten Blick ist der Aufwärtstrend des Marktes seit mehr als zwei Monaten intakt und dürfte sich auch fortsetzen, solange kein Einbruch unter die Trendkanal-Untergrenze um 9485/9500 stattfindet (blau). Ebenfalls als Unterstützung wirkt der auf gleicher Höhe verlaufende, steigende Monatsdurchschnittskurs (grün). Das Kursziel aus dieser Perspektive liegt um 9720 an der Trendkanal-Obergrenze.

Doch im feiner aufgelösten 5-Minuten-Chart der Vortage werden erste Schwächen ersichtlich: Der dort verlaufende Aufwärtstrend wurde von einer Abwärtsbewegung abgelöst (rote Kreismarkierungen). Dazu kommen weitere Schönheitsfehler im Kerzenchart, der Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss eines jeden Handelstages sichtbar macht.

Besorgniserregend ist vor allem, dass der Markt in den vergangenen vier Handelstagen zum Schlusskurs wieder deutlich unter den im Tagesverlauf markierten Hochs lag – Investoren nutzten die zwischendurch erreichten besseren Preise also wiederholt zum Abverkauf. Insbesondere nach längeren Aufwärtsbewegungen der Kurse stellt dies ein klares Warnsignal dar, in der Vergangenheit läutete es bereits Seitwärtskonsolidierungen oder auch stärkere Korrekturen ein (schwarze Pfeilmarkierungen). Zumindest kurzfristig steigt die Gefahr damit aus markttechnischer Sicht deutlich. Fällt der SMI (SMI 9457.27 -0.61%) unter 9470/80, sollten weitere Verkäufe in Richtung 9260/9360 folgen.