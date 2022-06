SNB schickt Schweizer Börse auf Talfahrt

(AWP/Reuters) Mit einer unerwarteten Zinserhöhung hat die Schweizerische Nationalbank SNB (SNBN 6'700.00 -1.47%) die Marktteilnehmer an der Schweizer Börse am Donnerstag auf dem falschen Fuss erwischt. Der Leitindex SMI (SMI 10'502.77 -2.60%) reagiert mit einem deutlichen Rückgang, dagegen ist der Franken deutlich erstarkt.

Die SNB habe nicht nur unerwartet an der Zinsschraube gedreht, sie habe dies auch viel stärker getan als auch nur im entferntesten hätte erwartet werden können, sagte ein Händler. Der SMI büsst daher auch kräftig Terrain ein. Um 09.45 Uhr notiert das wichtigste Kursbarometer um 2,34% tiefer auf 10’530,28 Punkten, im bisherigen Tagestief waren es 10’478 Zählern. Das ist so tief wie seit Dezember 2020 nicht mehr.

Besonders unter Druck stehen dabei die Aktien der Partners Group (PGHN 838.40 -4.27%) (-4,2%) sowie die Wachstumstitel Straumann (STMN 98.46 -5.14%) (-4,8%), Sonova (SOON 297.10 -5.71%) (-4,1%) und Lonza (LONN 489.40 -4.30%) (-3,5%). Mit Abschlägen von ein bis zwei Prozent schlagen sich die eher defensiven Nestlé (NESN 106.62 -1.06%), Kühne + Nagel (KNIN 226.20 -2.92%), Swisscom (SCMN 518.60 -2.19%), Novartis (NOVN 79.32 -2.15%) und Roche noch am besten.

Der Euro rutscht zum Franken auf 1,0206, kurzzeitig war er gar unter 1,02 Fr. gefallen. Ein Dollar wird zu 0,9826 Fr. ebenfalls deutlich tiefer gehandelt.

Euro bleibt über 1,04 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel über der Marke von 1,04 $ gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0430 $ und damit etwa so viel wie am späten Vorabend.

Zum Franken hat sich der Dollar nach dem US-Zinsentscheid wieder etwas ermässigt und kostet aktuell noch 0,9960 Fr., nachdem er vor der US-Zinserhöhung noch um die Parität gehandelt worden war. Auch das Währungspaar EUR/CHF (EUR/CHF 1.0172 -2.05%) wird mit 1,0390 ein wenig tiefer bewertet als am Vorabend mit 1,0416.

Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation am Vorabend den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht und damit den grössten Zinsschritt seit 1994 vollzogen. Die Währungshüter haben mit ihrem überraschend scharfen geldpolitischen Straffungskurs die Märkte aber nicht weiter verunsichert.

Bereits an der Wall Street reagierten die Anleger am Vorabend sehr positiv auf die Fed. Notenbankchef Jerome Powell gelang offenbar der Spagat zwischen konsequenter Straffung der Geldpolitik und Beruhigung der Märkte. Die Fed lieferte aus Sicht von Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann keine für den Markt relevanten «falkenhaften Signale».

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag nach der überraschend kräftigen Leitzinserhöhung der US-Notenbank leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 118,91 $. Das waren 40 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 117.46 +2.28%)) stieg um 60 Cent auf 115,91 $.

Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die hohe Inflation am Vorabend den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht und damit den grössten Zinsschritt seit 1994 vollzogen. Die Währungshüter haben mit ihrem scharfen geldpolitischen Straffungskurs die Märkte aber nicht weiter verunsichert. Bereits an der Wall Street reagierten die Anleger am Vorabend sehr positiv auf die Fed. Notenbankchef Jerome Powell gelang offenbar der Spagat zwischen konsequenter Straffung der Geldpolitik und Beruhigung der Märkte.

US-Börsen im Plus

Die Anleger sind froh, dass die Zinserhöhung des Fed um 75 Basispunkte nun hinter ihnen liegt. Die US-Börsen haben nach fünf Handelstagen mit Verlusten am Mittwoch mit einem Plus geschlossen. Für Erleichterung sorgte, dass Fed-Chef Jerome Powell eine so grosse Erhöhung der Leitzinsen nicht als Regel sehen will. Auch will er eine Rezession vermeiden.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (+1%) schloss auf 30’668 Punkten, der S&P 500 (+1,5%) auf 3790 Punkten. Der Tech-Index Nasdaq 100 (+2,5%) notierte zum Handelsende auf 11’594 Punkten.

Insbesondere zinssensitive Sektoren erholten sich nach den Aussagen von Powell. So legte der diskretionäre Konsum um 3%, der Immobiliensektor um 2,3% zu.

Volatile Titel wie der Streaming-Anbieter Netflix (+7,5%) und der Elektroautobauer Tesla (+5,5%), die in den vergangenen Monaten besonders stark verloren haben, stiegen deutlich.

Der Flugzeugbauer Boeing (+9,5%) profitiert von der Meldung, dass die Airline China Southern das Krisenflugzeug 737 Max für einen Testlauf geflogen hat.

Die Grossbank Citigroup (+3,5%) erwartet für das zweite Quartal einen Umsatzanstieg im Brokergeschäft um ein Viertel gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Goldman Sachs avancierten 2,7%.

Asiatische Börsen uneinheitlich

Am Donnerstag tendieren die asiatischen Märkte uneinheitlich. Der japanische Leitindex Nikkei 225 steht 0,7% höher. Der Hang Seng in Hongkong verliert dagegen 1,2%. Der Shanghai Composite gibt 0,3% ab. Der koreanische Kospi klettert um 0,6%.

Der Futures auf den deutschen Dax (+0,3%) deuten auf einen freundlichen Handelsbeginn hin. Der Kontrakt auf den Euro Stoxx 50 notiert dagegen 0,1% tiefer.