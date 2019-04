SMI: Warten auf neue Rekorde

Der SMI (SMI 9547.33 0.06%) stagniert wie vermutet unterhalb der 9600er-Marke. Für ein neues markttechnisches Kaufsignal müssen Anleger einen Ausbruch über diese starke Barriere abwarten: Erst wenn der Abgabedruck dort vollständig kompensiert ist, wird ein weiterer Anstieg möglich. Eine Vorhersage, wann es dazu kommt, lässt sich kaum treffen. Die Erfahrung zeigt aber, dass mit zunehmender Länge einer Pause die Umkehr eines Trends immer wahrscheinlicher wird. Sollte es daher nicht in der ersten Wochenhälfte zu einem deutlichen Sprung der Kurse über 9600 kommen, müssen sich Anleger auf eine Gegenbewegung nach unten einstellen. Allerdings könnte selbst dann schon um 9400/9450 am Monatsdurchschnittskurs (blau) wieder eine Stabilisierung zu beobachten sein.

Selbst aus einer erweiterten Perspektive ist schon um 9200 wieder eine Häufung von Wendepunkten erkennbar, an denen der SMI wieder einen Boden bilden könnte, falls er stärker korrigiert. Gleichzeitig wird jedoch auch die massive Hürde um 9600 ersichtlich, die bereits in den Vorjahren jeden Anstieg zum Stillstand brachte. Es ist daher wahrscheinlich, dass der Markt auch diesmal nicht reibungslos an dieser Schwelle vorbei auf signifikant höhere Preisniveaus steigen wird. Auf längere Sicht sind dagegen auch Kursgewinne bis 9800 vorstellbar. Spätestens dann aber dürfte auch die laufende Rally vorbei sein, denn der Index erreicht dort die Obergrenze seines langfristigen Schwankungskorridors (braune Fläche).