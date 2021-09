SMI: Warten auf neuen Impuls

Der Swiss Market Index bewegt sich in einer immer enger werdenden Spanne seitwärts. Ein Ausbruch aus dieser beklemmenden Lage dürfte für frischen Wind sorgen.

Obwohl der SMI genug Luft in beide Richtungen hat, nimmt die Intensität der Kursbewegungen aktuell weiter ab: Platz wäre bis an die Obergrenze des kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) bei 12’550 / 12’650 sowie an das untere Limit dieser statistischen Prognosehilfe um 12’200 / 12’300. Innerhalb dieser Range bilden noch der Monatsdurchschnittspreis (blau) und eine derzeit analog dazu steigende Aufwärtstrendgerade (grün) bei rund 12’380 einen wichtigen Stabilisator.

Eine erste Indikation bezüglich der Richtung des nächsten Bewegungsimpulses könnte ein Ausbruch über die Umsatzhäufung bei 12’540 oder unter eine ähnliche Akkumulation des Handelsvolumens im Bereich der 12’400er-Marke liefern.

Trading-Idee: Restbestände der hier vor einigen Monaten bereits vorgestellten Long-Faktorzertifikate (Valor 57946549 der UBS) sind weiter haltenswert. Wer sich zudem gegen die häufig im Spätsommer auftretenden Marktschwächen absichern möchte, kann darüber hinaus über den vorübergehenden Einsatz von Short-Faktorzertifikaten wie dem Valor 48638470 nachdenken.