SMI wegen Roche im Minus

(AWP/Reuters/SPU) Der Swiss Market Index SMI (SMI 8828.04 -0.47%) eröffnet 0,2% tiefer und gibt im weiteren Handelsverlauf zusätzlich nach. Am Mittwoch hat der Leitindex um 0,1% leichter geschlossen.

Der Indexrückgang ist vor allem dem Dividendenabgang bei dem Marktschwergewicht Roche (ROG 220.55 -3.37%) geschuldet. Die Genussscheine von Roche werden mit einem Dividendenabschlag von 8.30 Fr. gehandelt. Daher verlieren die Papiere klar. Zudem bremsen die beiden anderen Schwergewichte Novartis (NOVN 77.8 -0.05%) und Nestlé (NESN 76.16 -0.13%).

Finanztitel handeln fester. Versicherertitel um Swiss Life (SLHN 340.1 0.68%), Swiss Re (SREN 96.2 0.69%) und Zurich Insurance (ZURN 311.3 0.68%) legen zu. Auch die Aktien der Banken Credit Suisse (CSGN 17.12 0.2%), UBS (UBSG 17.295 0.29%) und Julius Bär (BAER 60.4 0.33%) legen zu.

Dufry büssen ein

Der SMIM (SMIM 3491.54 -0.06%), der Index der mittelgrossen Werte, eröffnet stabil.

Deutlich Abgaben verzeichnen Dufry (DUFN 130.2 -6.03%). Am Tief verlieren die Titel 10%. Der Reisedetailhändler hat mit den Zahlen für das Jahr 2017 einen Gewinnsprung ausgewiesen und eine Dividende in ungenannter Höhe angekündigt.

Die Aktien von Vifor Pharma (VIFN 135.2 1.58%) geben bei Eröffnung leicht ab (–0,6%). Der Pharmakonzern ist 2017 deutlich gewachsen.

Die Papiere von U-blox schiessen hoch. Der Halbleiterhersteller hat für das vergangenen Geschäftsjahr klar verbesserte Zahlen vorgelegt.

Auch Meyer Burger (MBTN 1.668 2.58%) legen kräftig zu.

«Ex-Dividende» handeln die Aktien der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech (BION 68.6 -3.18%).

Gemischtes Bild in Asien

Die Börsen in Asien präsentieren sich uneinheitlich. Der Nikkei 225 in Japan notiert geringfügig im Plus (+0,1%), der breiter gefasste Topix stagniert. Der Hongkonger Hang Seng (Hang Seng 31541.1 0.34%) gewinnt 0,3%.

Der Taiex (–0,2%) in Taiwan, aber auch der S&P/ASX 200 (–0,2%) in Australien tendieren hingegen leicht schwächer. Der Kospi in Korea zeigt 0,3% nach oben.

Ruhe am Devisenmarkt

Der Euro bewegt sich wenig. Die Gemeinschaftswährung notiert bei 1.2371 $. Ähnlich sieht es beim Verhältnis zum Franken aus. Ein Euro kostet 1,1689 Fr. Der US-Dollar handelt zum Franken bei 0.9452 Fr.

Gold stabil

Der Goldpreis ist stabil und notiert pro Feinunze bei 1325 $. Öl pro Barrel (159 Liter) der Sorte Brent (Brent 64.783 0.02%) liegt bei knapp 65 $.