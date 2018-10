SMI: Weichenstellung steht bevor

Der kurzfristige Aufwärtstrend des SMI (SMI 9097.52 -0.85%) verläuft bereits seit fast einem Monat exakt nach Lehrbuch: Nur unterbrochen von kleineren Korrekturen tendiert der Index stabil nach oben und erreicht nun die einzige noch verbleibende technische Hürde im Chart bei 9200 Punkten. Hier dürfte es allerdings nun zu leicht erhöhtem Verkaufsdruck kommen, da zugleich der obere Randbereich des aus vergangenen Schwankungen ermittelten Prognosekorridors (grau) erreicht ist. Dort dreht der Markt in der Regel zuverlässig nach unten – zumindest vorübergehend. Auch die Obergrenze des Aufwärtstrendkanals (schwarz) könnte zusätzliche Gewinnmitnahmen auslösen.

Aus heutiger Sicht reicht der dadurch verursachte Abwärtsspielraum aber nur bis rund 8900 an den Monatsdurchschnitt (blaue Kurve), der momentan im Gleichlauf mit der südlichen Begrenzung des Aufwärtstrends steigt. Erst ein stärkerer Einbruch in Richtung 8900 würde die positive Prognose auf dieser Zeitebene abschwächen.

Durch die freundliche Tendenz des SMI in den Vorwochen kommt es nun im längerfristigen zu einer Entscheidung: Bisher haben Investoren im Bereich um 9100/9200 (grün) wiederholt die Reissleine gezogen. Einmal wurde der Index allerdings auch schon für mehrere Monate oberhalb dieser Schwelle gehandelt und sogar bis an die 9600er-Marke gekauft. Dass sich diese Entwicklung jetzt ohne eine vorausgehende Atempause wiederholt, ist weniger wahrscheinlich, ist aber nicht auszuschliessen. Eher jedoch ist aus technischer Sicht mit einer temporären Rückkehr in Richtung 8900 oder sogar 8450 (gelb) zu rechnen, bevor es weiter aufwärtsgeht.