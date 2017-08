SMI: Weiter nach unten

Die Kurse tendieren nach den jüngsten Schwächesignalen der Vortage erwartungsgemäss weiter in Richtung Süden. Die Vormonats-Tiefs um 8840/8900 könnten schon heute erreicht werden, nur ein weiterer Ausbruch nach unten ist vor dem Wochenende dann wieder unwahrscheinlicher. In der kommenden Woche allerdings ist ein fortgesetzt negativer Verlauf nicht auszuschliessen. Bleibt das Kaufinteresse an der zuvor genannten Tradingrange-Untergrenze diesmal aus, droht ein weiterer Kursrückgang in Richtung der 8700er-Marke.

Unterhalb von 8700 Punkten beginnt dann langsam eine Pufferzone, die sich aus dem 200-Tage-Durchschnitt des Marktes ableitet (violette Markierung). Der aktuell bei etwa 8580 verlaufende Mittelwert ist traditionell hilfreich bei einer Bodenbildung in langfristigen Trends und fällt mit bereits existierenden Wendepunkten um 8700 und 8480 zusammen. Allerspätestens hier sollte sich der Markt auch bei einer anhaltenden Sommerflaute wieder stabilisieren.

Kurzfristig agierende Trader können daher noch für wenige Punkte weiter auf der Short-Seite mit Puts aktiv bleiben, während längerfristig anlegende Investoren Rückschläge schon bald als günstige Einstiegsgelegenheiten in neue Long-Positionen / Calls nutzen können. Passende Papiere für beide Richtungen zeigt die Tabelle weiter unten.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIUJB Call 9000 500:1 15.12.17 16.08 SMIBJB Put 9100 500:1 15.12.17 14.56 KSMFJB Call 8000 500:1 15.09.17 8.36 KSMPJB Put 9600 500:1 15.09.17 14.45

