SMI: Weitere 200 Punkte bald möglich

Der Swiss Market Index hat trotz seiner Tradingrange eine günstige technische Prognose für die nähere Zukunft.

Der SMI bewegt sich zwar weiterhin in der Spanne zwischen 11’870 / 11’900 auf der Unterseite und 12’070 / 12’080 auf der Oberseite, hält sich zuletzt aber eher im oberen Bereich dieser Bandbreite auf. Damit rückt ein Ausbruch näher, der frisches Potenzial bis an den nördlichen Rand des steigenden kurzfristigen Schwankungsbandes (grau) bei derzeit rund 12’220 schaffen würde. Darauf deuten auch die immer früher erfolgenden Käufe an schwachen Tagen hin, die sich am Monatsdurchschnittspreis (blaue Linie) orientieren. An dem knapp unter der 12’000er-Marke verlaufenden Mittelpreis hat sich bereits eine Umsatzhäufung im Chart der Vortage herausgebildet.

Vor dem Hintergrund eines weiter intakten mittelfristigen Aufwärtstrends bleibt die Vorhersage somit vorsichtig optimistisch, wobei auch im übergeordneten Zeitfenster zwischen 12’250 und 12’500 Punkten das momentan verfügbare Schwankungspotenzial ausgereizt wäre. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an