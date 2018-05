SMI: Weitere Verluste drohen

Nachdem der Index den kurzfristigen Aufwärtstrend verlassen hat, liegt das nächste Kursziel zunächst um 8660/8700 an den jüngsten Zwischentiefs aus dem Vormonat. Kleinere Erholungen dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits an dem jüngst nach Süden durchbrochenen Kursareal um 8850/8900 stoppen.

Bis etwa an die 8500er-Marke ist der Weg nach unten jetzt frei – frühestens dort zeigt sich im weiter zurückreichenden Chart wieder verstärktes Kaufinteresse. Aus der längerfristigen Perspektive ist auch die Wendezone um 9100/9200 gut erkennbar, an der es zum dem aktuellen Richtungswechsel nach unten kam. Erst wenn sich auch darüber noch Käufer finden, würde sich die Prognose wieder bessern.

Doch vorher dürfte es zu weiterem Abgabedruck kommen, dafür spricht der stark negative Verlauf der Vorwoche, in der der SMI (SMI 8662.92 -1.29%) am Wochenhoch eröffnete und fast am Wochentief aus dem Handel ging. Erfahrungsgemäss folgt auf diese Entwicklung ein fortgesetzter Abverkauf. Anleger können sich auch weiterhin beispielsweise mit Put-Optionsscheinen dagegen absichern (siehe Tabelle unten).