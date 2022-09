SMI: Weiterhin kaum Schwung

Der Swiss Market Index ist nach einer längeren Verlustserie in eine Konsolidierung übergegangen, die bisher aber nicht überzeugen kann.

Wie erwartet stagniert die kleine Zwischenerholung des SMI bereits um 10’900 / 11’000 Zähler. Dort treffen eine leichte Umsatzhäufung (blau) und der obere Rand des kurzfristigen Schwankungsbandes (rot) zusammen. Ein weiterer Anstieg zurück an den Ausgangspunkt der jüngsten Verkaufswelle bei 11’100 / 11’200 ist nur im Idealfall vorstellbar, ein Sprung über diese Zone hat eine Erfolgswahrscheinlichkeit von nahe Null. Das nächste Kursziel bleibt um 10’500 am unteren Rand des aus vergangenen Kursbewegungen errechneten Prognose-Bandes im Tageschart (rot), das sich bereits in der Vorwoche als zuverlässige Orientierungshilfe erwies.