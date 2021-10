SMI zum Wochenbeginn mit leicht negativer Tendenz

(AWP) Der SMI (SMI 12'041.87 -0.12%) als wichtigster Schweizer Aktienindex hatte die letzten drei Wochen allesamt klar im Plus beendet. Im Vergleich zum Tiefpunkt von Anfang Oktober bei 11’382 Zählern hat der SMI fast 6% bzw. gegen 700 Punkte zugelegt.

Zu den Hauptthemen am Markt gehören neben der aktuellen Berichterstattung zum dritten Quartal weiterhin Geldpolitik und Inflation. So hatte US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag erneut den Beginn des Ausstiegs aus der lockeren Geldpolitik signalisiert. Die Börsianer reagierten leicht verschnupft auf die Aussagen. So deutlich habe Powell den Ausstieg aus der ultralockeren US-Geldpolitik noch nie verkündet, meinte ein Händler. So völlig unerwartet seien die Aussagen allerdings auch wieder nicht gewesen, meinte ein anderer.

Der Leitindex SMI notiert um 09.10 Uhr 0,11% tiefer bei 12’043,49 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 0,135 auf 1951,80 Punkte und der breite SPI (SXGE 15'521.43 -0.14%) 0,08% auf 15’530,82 Punkte ein. Bei den 30 SLI-Werten gibt es 20 Gewinner und 9 Verlierer, einer (Alcon (ALC 74.92 0%)) steht unverändert

In der neuen Woche geht die Berichterstattung zum Sommerquartal auf Hochtouren weiter. Mit Novartis (NOVN 77.09 -0.58%) (-0,5%), UBS (UBSG 16.06 -0.06%) (-0,03%), Logitech (LOGN 81.94 -0.63%) (-0,6%), Swisscom (SCMN 545.80 -0.29%) (-0,3%), Holcim (HOLN 44.93 -0.24%) (-0,3%) und Swiss Re (SREN 81.90 +0.39%) (+0,3%) legen gleich sechs der 20 SMI-Titel ihre Geschäftszahlen vor.

Wichtige Unternehmensnews von den Blue Chips gibt es nur sehr wenige. Von grösserem Interesse ist am ehesten eine News von Novartis. Der Basler Pharmakonzern musste am Tag vor der Zahlenveröffentlichung einen Misserfolg bei einer Studie zum Thema Lungenkrebs vermelden: Die gesteckten Ziele wurden nicht erreicht. Nach einem deutlicheren Minus zu Handelsbeginn ist das Minus aktuell noch bei rund einem halben Prozent.

Die grössten Verluste bei den Blue Chips gehen neben Novartis an AMS (-1,2%) und Richemont (CFR 110.60 -1.12%) (-1,1%), grösste Gewinner sind Sonova (SOON 376.20 +0.53%) (+0,5%) und CS (+0,4%).

Im breiten Markt werden Zur Rose (ROSE 342.00 -4.87%) (-4,7%) von einem Analystenkommentar der UBS zurückgebunden.

Devisen: Euro legt leicht zu – EUR/CHF EURCHF 1.07 +0.13% )

Der Euro hat am Montag im frühen Handel zum US-Dollar leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1660 $ und damit etwas mehr als am Freitagabend.

Auch das EUR/CHF-Währungspaar notiert am Montagmorgen mit 1,0673 leicht höher als am Freitagabend, d.h. der Euro hat auch zum Franken leicht zugelegt. Am späten Freitagabend war das Paar mit 1,06435 auf ein neues Jahrestief gefallen. Ob es danach zu Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 5'120.00 -0.39%)) kam, ist laut Händlern zwar nicht bekannt, aber gut möglich.

Zuletzt gab es jedenfalls mehrmals Anzeichen, dass die SNB gegen die Frankenstärke intervenieren musste. Möglicherweise findet man in der um 10 Uhr zur Veröffentlichung anstehenden Giroguthaben-Entwicklung der letzten Woche gewisse Hinweise diesbezüglich. USD/CHF (USDCHF 0.92 +0.07%) wurde derweil zuletzt bei 0,9154 gehandelt nach 0,9165 am Freitagabend.

Zum Wochenstart richten sich die Blicke der Anleger auf die Unternehmensstimmung in Deutschland. Das Münchner Ifo-Institut veröffentlicht sein monatliches Geschäftsklima. Es wird mit einer abermaligen Eintrübung gerechnet. Zuletzt hatten vor allem die erheblichen Störungen im internationalen Warenhandel für grosse Verunsicherung gesorgt.

Unter Druck stand weiterhin die türkische Lira. Zu Dollar und Euro fiel die Währung abermals auf Rekordtiefstände. Nachdem vergangene Woche vor allem die Geldpolitik der türkischen Notenbank belastet hatte, sorgte zu Wochenbeginn die Aussenpolitik für Verunsicherung. Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte am Wochenende zehn Botschafter, darunter diejenigen Deutschlands und der USA, zu unerwünschten Personen erklärt. Hintergrund sind Forderungen zur Freilassung des türkischen Unternehmers und Kulturförderers Osman Kavala.

Ölpreise steigen auf Mehrjahreshochs

Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche weiter zugelegt und mehrjährige Höchststände erreicht. Während der Preis für Nordseeöl auf den höchsten Stand seit etwa drei Jahren stieg, erreichte der US-Ölpreis einen Höchstwert seit etwa sieben Jahren.

Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,22 $. Das waren 69 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI (WTI 84.46 +1.13%)) stieg um 77 Cent auf 84,53 $. In der Spitze waren beide Preise noch etwas höher gestiegen.

Die Preistreiber am Rohölmarkt sind seit einigen Wochen dieselben: Während weltweit ein hoher Bedarf an Energie besteht, ist das Angebot aus verschiedenen Gründen begrenzt. Das treibt die Preise von Gas, Kohle (Kohle 215.00 0%) und Erdöl stark an. Der Ölverbund Opec+ weitet seine Förderung zwar beständig aus. Allerdings kann das steigende Angebot laut Experten nicht mit der konjunkturell bedingt hohen Nachfrage Schritt halten.

USA

Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Die Stimmung vermiest haben die am Vortag nach Börsenschluss publizierten enttäuschenden Quartalszahlen von IBM. Die Titel des Technologieriesen verloren fast 9% und führten die Verliererliste im Dow Jones Industrial an, der zum Schluss kaum verändert mit 35’603,1 aus dem Markt ging. Der S&P 500 stieg 0,3% auf 4548,8. Dagegen gewann der Nasdaq 100 rund 0,7% auf 15489,6. Gebremst wurde der Markt auch von der Sorge, wegen der anhaltend hohen Energiepreise könnten sich die Gewinnerwartungen als zu hoch erweisen.

Marktkonform im DJI waren die Zykliker Dow. Der Konzern erklärte, von einer hohen Nachfrage und Preissteigerungen zu profitieren, gleichwohl waren Anleger etwas enttäuscht von den Zahlen. Dagegen zogen die Aktien von Tesla nach anfänglichen Verlusten um 3,3% an. Der Quartalsgewinn des Elektroautoherstellers überzeugte die Investoren. Unsicherheitsfaktoren wie Probleme mit dem Fahrassistenzsystem rückten in den Hintergrund.

Gefragt waren Amazon und Microsoft. Die Valoren des Drucker- und PC-Herstellers HP verzeichneten ein Plus von 6,9% nach optimistischen Aussagen zum kommenden Jahr. American Airlines stiegen fast 2% dank eines überraschend niedrigen Quartalsverlusts. Nachbörslich gaben Intel mehr als 6% nach, wegen enttäuschender Quartalszahlen. Die Aktien von Snap stürzten nachbörslich um ein Drittel ab.

Asien

Die asiatischen Aktienmärkte tendieren am Freitag seitwärts bis freundlich. Das Immobilienunternehmen Evergrande (3333 0.30 +5.83%) überwies am Donnerstag Gelder auf ein Treuhandkonto, um eine am 23. September fällige Zinszahlung für eine Dollaranleihe zu leisten. Das hellte die Stimmung auf.

Der Nikkei 225 gewinnt 0,4%, ebenso der Hang Seng, während der Shanghai Composite seitwärts tendiert. Der Kospi notiert marginal höher.