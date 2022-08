SMI: Investoren halten sich weiter zurück

(AWP/Reuters) Am Markt heisst es, mit der Reise von Nancy Pelosi nach Taiwan in einer Zeit angespannter Beziehungen zwischen den USA und China sei die Risikoaversion der Investoren wieder gestiegen. «Als wenn die Welt mit dem Ukraine-Krieg nicht schon einen geopolitischen Krisenherd zu viel auf dem Zettel hätte – die Sorge vor einem weiteren in Asien ist an der Börse deutlich spürbar», kommentiert ein Händler. Doch auch die weiter laufende Berichtssaison, die anhaltende Energiekrise sowie immer wieder uneinheitlich ausfallende Makro-Daten stellten Börsianer derzeit vor Herausforderungen.

Zur Wochenmitte sind es vor allem Konjunkturdaten, die das Geschehen bestimmen. So sind etwa hierzulande die Konsumentenpreise nicht weiter gestiegen. «Die Schweizer Inflationsentwicklung wird mittlerweile weltweit mit Erstaunen verfolgt», heisst es bei der VP Bank (VPBN 82.20 -1.67%). «Während in den meisten Ländern die Teuerungsraten regelrecht explodieren, bleiben sie in der Schweiz auf verhältnismässig niedrigem Niveau.» Zuvor hat bereits der chinesische Einkaufsmanagerindex im Juli für eine positive Überraschung gesorgt, in Europa sind sie uneinheitlich ausgefallen. Zudem steht ein Treffen der Opec+ auf dem Plan. Entschieden werden soll über die kurzfristige Fördermenge. Gerade in Zeiten einer unsicheren Energieversorgung gewinnt die Sitzung an Bedeutung.

Der SMI (SMI 11'116.19 -0.02%) notiert gegen 13:25 Uhr um 0,02% tiefer bei 11’116,19 Punkten. Der breite SPI (SXGE 14'418.71 +0.08%) legt um 0,08% auf 14’418,71 Zähler zu.

Mit einem Minus von 1,17% zählen Givaudan-Aktien zu den grössten Verlierern. Nachdem die Titel in der Vorwoche noch einer der grössten Gewinner unter den Blue Chips waren, sicherten sich Investoren erst einmal die kurzfristigen Kursgewinne, heisst es am Markt.

Neben den weniger konjunktursensiblen Givaudan (GIVN 3'300.00 -1.29%) trennen sich Anleger noch von weiteren weniger zyklischen Werten. So stehen auch Swisscom (SCMN 505.80 -2.24%) und die drei Schwergewichte Nestlé (NESN 116.24 -0.65%), Novartis (NOVN 81.53 -0.26%) und Roche GS (ROG 318.20 +0.16%) mit Abgaben auf den Verkaufslisten. Swisscom werden am morgigen Donnerstag über den jüngsten Geschäftsverlauf informieren.

Allerdings haben auch verschiedene Zykliker zur Wochenmitte einen erschwerten Stand. ABB (ABBN 28.35 -0.56%), Sika (SIKA 233.00 +0.60%) und auch Schindler (SCHP 180.95 +0.08%) und Geberit (GEBN 492.70 +0.20%) werden allesamt gemieden.

Unter den grösseren Verlierern sind zudem einmal mehr die Aktien der Credit Suisse (CSGN 5.16 -0.73%) zu finden. Sie knüpfen damit an den Abwärtstrend vom Vortag an, als sie mit einem Kursrutsch von mehr als 6% der mit Abstand grösste Verlierer unter den Blue Chips waren. Aktuell sorgt eine neu ausgesprochene Verkaufsempfehlung durch Goldman Sachs für neuerlichen Druck. Bereits am Vortag hatten Ratingagenturen mit vorsichtigen Kommentaren Investoren verschreckt.

Die CS bilden damit ein Ausnahme unter den grösseren Finanzwerten im SLI. So gewinnen Julius Bär (BAER 49.82 +1.61%), Swiss Life (SLHN 504.80 +0.92%), Partners Group (PGHN 988.80 +0.80%), Zurich, Swiss Re (SREN 72.10 +1.09%) und die UBS (UBSG 15.37 +0.39%) bis hinzu. Am Morgen hatten verschiedene internationale Grössen wie der Versicherer AXA oder die Banken Société Générale und Commerzbank (CBK 6.83 +1.31%) Zahlen vorgelegt, die ganz gut am Markt ankommen.

Aufwärts geht es nach den jüngsten Kurseinbrüchen auch für AMS Osram (AMS 7.89 +3.06%). Am Markt wird von einer Gegenbewegung auf die Kursschwäche der letzten Tage gesprochen. Zudem hat der Chiphersteller Infineon (IFX 27.12 +2.49%) mit seinen Zahlen überzeugt.

Das Nachrichtenaufkommen wird zur Wochenmitte aber durch Werte aus der zweiten Reihe bestritten. So sind Oerlikon-Aktien nach starken Zahlen gesucht. Auch GAM gewinnen nach Zahlen hinzu. Bei Meier Tobler (MTG 29.90 +6.41%) sorgt ein Analystenkommentar für gute Stimmung.

Dem stehen Abgaben von 6,45% bei der Versandapotheke Zur Rose (ROSE 68.95 -6.45%) gegenüber. Die Titel radieren damit einen Gutteil der Vortagesgewinne aus.

Euro zu Dollar und Franken auf sachtem Erholungskurs

Der Euro hat sich am Mittwoch etwas von seinen deutlichen Verlusten am Vortag erholt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung zeitweise 1,0190 $ und damit etwas mehr als am Morgen. Aktuell bewegt sie sich mit 1,0183 $ allerdings wieder auf dem Niveau vom Morgen.

Zum Franken notiert der Euro aktuell bei 0,9775 und damit nur knapp unter seinem bisherigen Tageshoch. Der US-Dollar kostet 0,9600 Fr. und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Am Dienstag war der Euro deutlich durch hohe Nervosität an den Finanzmärkten belastet worden. Für Verunsicherung sorgt der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan. China sieht Taiwan als Teil der Volksrepublik an, lehnt offizielle Kontakte anderer Länder zu dem Inselstaat strikt ab und hatte die USA vor dem Besuch Pelosis vehement gewarnt. Als Reaktion startete Chinas Militär Manöver mit Schiessübungen in Meeresgebieten, die Taiwan umringen.

Zur Wochenmitte setzt an den Märkten etwas Entspannung ein. Davon profitiert auch der Euro, während der US-Dollar als globale Reservewährung belastet wird. Allerdings bleibt die Lage in Taiwan angespannt, weil nicht klar ist, welche Reaktionen von chinesischer Seite nach dem Besuch Pelosis noch zu erwarten sind.

Wirtschaftsdaten untermauern am Vormittag die sich abschwächende Konjunktur. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel knapp unter die Wachstumsgrenze und signalisiert damit leichte wirtschaftliche Schrumpfung. Positiv ist zu vermerken, dass die Stimmungseintrübung nicht ganz so deutlich ausfiel wie in einer ersten Umfragerunde ermittelt.

Ölpreise geben vor Opec-Treffen nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch vor einem Treffen des Förderverbunds Opec+ nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 99,81 $. Das waren 73 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI (WBS 94.10 +0.06%)) zur September-Lieferung fiel um 61 Cent auf 93,80 $.

Gespannt warten die Marktteilnehmer auf eine Zusammenkunft des Produzentenverbunds Opec+. Der von Saudi-Arabien und Russland angeführte Zusammenschluss entscheidet über seine kurzfristige Förderung für September. Nachdem die in der Corona-Pandemie ergriffenen Förderkürzungen formal wieder zurückgenommen sind, erwarten Fachleute allenfalls eine moderate Anhebung der Produktion. Schon seit einiger Zeit produzieren die Opec-Länder jedoch deutlich weniger, als sie untereinander vereinbart haben.

Die Opec+ sieht sich mit erheblichen Ungewissheiten konfrontiert. Fraglich ist vor allem, wie stark sich die erwartete Abschwächung der Weltwirtschaft auf die Nachfrage nach Erdöl, Benzin und Diesel auswirkt. «Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Position Russlands», sagt Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. Auch Saudi-Arabien kommt eine entscheidende Rolle zu, da US-Präsident Joe Biden dort unlängst eine Ausweitung der Produktion ins Spiel gebracht hat, um die hohen Ölpreise zu drücken.

Verluste ab US-Börsen

An Wallstreet haben die wichtigen Aktienindizes mit Abgaben geschlossen. Auf der Stimmung lasteten primär die gestiegenen politischen Spannungen zwischen China und den USA, ausgelöst durch den Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan. Der Dow Jones Industrial verlor 1,2% auf 32’396,17, während der marktbreite S&P 500 0,7% auf 4091,19 einbüsste. Der technologielastige Nasdaq Composite sank 0,2% auf 12’348,76.

Bei den Einzeltiteln rückten die Aktien von Caterpillar in den Marktfokus: Mit einem Minus von 5,8% reihten sie sich am Ende des Kurstableaus des dreissig Papiere umfassenden Dow Jones Industrial ein. Der Baumaschinenhersteller hatte mit seinen Quartalszahlen enttäuscht. Mit erfreulichen Ergebnissen konnte dagegen der Fahrdienstvermittler Uber aufwarten, dessen Valoren rund 19% nach oben schossen. Gegenüber Jahresbeginn notieren sie aber immer noch deutlich im Minus.

Der Terminkontrakt (Futures) auf den S&P 500 handelt am Mittwochmorgen 0,2% im Plus, der Futures auf den Euro Stoxx 50 avanciert 0,1%.

Asiatische Börsen auf Erholungskurs

Die Anleger in Fernost haben nach dem Besuch von US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi in Taiwan ihre Furcht vor einer Eskalation in der Region abgeschüttelt. Für Beruhigung sorgten die Bemühungen der USA um eine Entspannung der Lage. Die «Ein-China-Politik» werde mit der Reise der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses nicht infrage gestellt, versicherte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby (KEX 63.50 +0.16%).

«Aktien in Hongkong und China haben etwa ein Drittel ihrer gestrigen Verluste wieder aufgeholt, weil die Erleichterung darüber, dass es über Nacht keine grössere Konfrontation gab, gross war», sagte Steven Leung von Broker UOB Kay Hian in Hongkong. «Die Anleger werden jedoch wegen der nach Pelosis Abreise geplanten Militärübungen nervös bleiben». Pelosi traf am Dienstagabend (Ortszeit) im Rahmen ihrer Asien-Reise in Taipeh ein und traf die taiwanesische Präsidentin Tsai Ing-wen am Mittwoch.

Die Börse in Shanghaigab im Handelsverlauf ihre Gewinne wieder ab und drehte leicht ins Minus. Rund 4% nach oben ging es für chinesische Halbleiterhersteller und Rüstungswerte. In Hongkong zog der Index 0,5% an, in Südkorea ging es rund 1% nach oben. Auch in Taiwan notierte der Index etwas fester. In Tokio stieg der Nikkei-Index 0,5% auf 27’742 Punkte.