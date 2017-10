SMI: Wichtiger Ausbruch ist vollzogen

Der Verkaufsdruck um 9150/9200 schien seit Mai geradezu unerschöpflich: Häufig drehte der Markt wieder scharf nach unten ab, sobald er sich diesem Areal näherte. Seit Beginn des aktuell laufenden Aufwärtstrends Ende 2016 stellte diese Konsolidierung die bislang grösste Herausforderung dar.

Nun könnte diese Hürde überwunden sein. Entscheidend als Bestätigung dieser Hoffnung verheissenden Entwicklung ist zwar der Wochenschlusskurs, denn einen eintägigen Ausflug über einen markttechnischen Widerstand dieser Grössenordnung leichtfertig als Kaufsignal zu bezeichnen, wäre ein Fehler.

Mit jedem weiteren Tag, den der SMI (SMI 9283.74 0.45%) oberhalb der 9150er-Zone verbringt, steigt jedoch der Optimismus. Und selbst wenn es noch einmal zu einem Rückfall kommt, zeigt die Erfahrung: Ist eine Barriere im Chart erst einmal angekratzt, büsst sie oft deutlich an Stärke ein.

Wichtig ist, dass eine Gegenbewegung zurück nach unten sich nicht mehr deutlich bis unter den Monatsdurchschnitt (blau) bei aktuell rund 9050 ausdehnt, schon vorher bei rund 9070 zeigte sich zuletzt Kaufinteresse.

Eine ausgeprägtere Schwäche wäre ein erneutes Warnsignal, denn in einem stabilen Aufwärtstrend halten sich Korrekturen in der Regel in vergleichsweise engen Grenzen.

Solange diese Warnlampen aber nicht aufleuchten, dürfen Anleger auch weiterhin optimistisch sein, dass das nächste Kursziel bald erreicht wird. Es liegt um 9500/9550 an den bisherigen Rekordständen des Marktes.

Erst dann würde der aktuell 2% über seinem Monatsdurchschnitt verlaufende Index wieder überhitzt sein, eine Differenz von mehr als 4% ist gewöhnlich kritisch zu werten und lässt eine erneute Pause erwarten.

Trading-Idee Symbol Produkt Strike Ratio Verfall Leverage SMIDJB Call 8800 500:1 15.12.17 15.18 SMZMJB Put 9300 500:1 15.12.17 18.80 KSMAJB Call 8300 500:1 15.12.17 10.72 KSMBJB Put 9500 500:1 15.12.17 20.22

