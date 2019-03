SMI: Wie stark wird die Korrektur?

Noch verläuft der SMI (SMI 9395.26 -0.72%) in einem stabilen Aufwärtstrend, in dem er sogar Spielraum bis 9650 Punkte hätte, wenn man den kurzfristigen Chart isoliert betrachtet – dort verläuft aktuell die Obergrenze des Schwankungskorridors (grau), in dem 99% aller Kursbewegungen liegen. Auf der Unterseite verläuft der Korridor aktuell um 9350, davor ist schon um 9400/9450 erstmals wieder mit gesteigerter Nachfrage zu rechnen, hier stabilisierten zuletzt Käufer am Monatsdurchschnitt (blau) den Markt.

Anleger sollten allerdings das übergeordnete Kursbild nicht ignorieren: Hier ist klar erkennbar, warum der SMI zuletzt wieder stagnierte, denn er ist an den Rekordständen der Vorjahre angekommen. Nach der jüngsten steilen Rally seit Jahresanfang ist die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen ohnehin erhöht, viele Marktteilnehmer dürften sich mit Verkäufen an den alten Spitzenwerten des Index um 9500/9600 orientieren. Eine Konsolidierung in Richtung der 9200er-Marke wäre daher keine Überraschung.