SMI: Wie viel Potenzial bleibt noch?

Der kurzfristige Anstieg des SMI (SMI 9746.06 -0.24%) entwickelt sich wie im Lehrbuch: Der Markt steigt innerhalb eines Aufwärtstrendkanals (grün), der aktuell Spielraum auf der Oberseite bis 9830 lässt. Auf der Unterseite ist die entsprechende Grenze knapp unter der 9600er-Marke auszumachen, an der weitere technische Einflussfaktoren wie der Monatsdurchschnittspreis (blau) zusätzliche Käufer anlocken dürften. Damit ist das Risiko vorläufig überschaubar.

Sobald man den Markt jedoch aus der Vogelperspektive betrachtet, fällt auf, dass auch das Anstiegspotenzial relativ beschränkt ist: Der SMI ist in die obere Randzone seines langfristigen statistischen Schwankungskorridors eingedrungen (braune Fläche). Diese reicht zwar im Fall einer extremen Kurssteigerung theoretisch bis an die 10’000er-Marke, jedoch wird dieses Limit nur selten erreicht – zuletzt war dies im Jahr 2013 zu beobachten (rot). In der Regel bremst der Index schon vorher ab (orange) und weist daher nun für frische Käufe kein gutes Ertrags-Risiko-Profil mehr auf. Kleinere Korrekturen dürften dieses Verhältnis jedoch wieder deutlich verbessern, geduldige Anleger werden also belohnt.