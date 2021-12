SMI: wieder auf Kurs

Mit einem neuen Höchstpreis meldet sich der Swiss Market Index in seinem Aufwärtstrend zurück. Allerdings bewegt er sich wieder knapp am Limit.

Die Abgabebereitschaft der Vortage bei 12’600 / 12’650 ist überwunden, was auf der untergeordneten Zeitebene ein klar positives Signal darstellt. Dieses zuletzt stark gehandelte Areal könnte sogar in der näheren Zukunft eine erste Stabilisierungszone bei kleineren Schwächeanfällen darstellen. Wichtiger ist aber die nächstfolgende Umsatzhäufung um 12’400, an der sich der SMI vor der neuesten Rally stabilisiert hat. Dort lockt offenbar auch der Monatsdurchschnittspreis (blaue Kurve) Käufer an.

Der vorläufige Spielraum nach oben ist aber durch die nördlichen Grenzen der kurz- und der mittelfristigen Schwankungsbänder begrenzt (rot, blau), die sich aus vergangenen Kursbewegungen berechnen lassen und aktuell bei etwa 12’800 / 12’950 verlaufen – allerdings mit steigender Tendenz.

Trading-Idee: Long-Faktorzertifikate wie der Valor 57946549 der UBS bleiben – insbesondere mittelfristig – weiter haltenswert. Wer sich darüber hinaus auch weiterhin nach unten absichern möchte, kann dies beispielsweise mit dem Valor 48638470 umsetzen. Das Papier verwandelt Indexverluste in Kursgewinne und verstärkt sie auch noch um das Vierfache.