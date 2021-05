SMI: wieder auf Rekordkurs

Die Seitwärtsbewegung des Swiss Market Index bleibt vorerst bestehen, doch nun rückt wieder die Nordgrenze dieser Range in den Fokus.

Der SMI bewegt sich weiterhin in der Spanne zwischen 10’950/11’000 auf der Unterseite und 11’260 auf der Oberseite. Die letztgenannte Marke steht aktuell im Mittelpunkt, nachdem der Index sich zur Wochenmitte ein weiteres Mal am unteren Ende des Kurskorridors stabilisiert hat. Im Falle eines Ausbruchs, für den Anleger vermutlich aber noch etwas Zeit mitbringen müssen, ist zunächst Luft bis an das steigende obere Begrenzungsband für statistisch wahrscheinliche Kursschwankungen auf der kurzfristigen Zeitebene (grau) bei 11’320.

Abschwächen würde sich die freundliche Vorhersage erst wieder, wenn der SMI unter die meistgehandelten Preisniveaus der Vortage zurückfällt. Sie liegen im Futures bei rund 11’140, 11’090 und 11’040 Punkten – und am Kassamarkt jeweils etwa 10 Zähler darüber.

Trading-Idee: Die Einschätzung bleibt vorerst gleich – Zertifikate wie beispielsweise der Valor 57946549 der UBS sind unverändert geeignet, um an dem mittelfristigen Aufschwung des SMI teilzuhaben. Wer sein Portfolio mit Short-Faktor-Zertifikaten wie dem Valor 48638470 absichert, sollte diese Position reduzieren oder auflösen, sobald sich ein Ende der Tradingrange mit Ausbruch nach oben abzeichnet.