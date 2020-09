SMI: wieder mehr negative Signale

Insbesondere auf der Mikroebene sendete der Swiss Market Index zuletzt gehäuft neue Warnzeichen.

Nachdem der SMI den Aufwärtstrend der Vormonate (grün) nach unten verlassen hatte, stabilisierte er sich an der 10’100er-Marke und blieb so zunächst vor einem weiteren Abverkauf verschont. Doch nun zeigt sich Verkaufsdruck, sobald der Index sich wieder in Richtung seines Monatsdurchschnittspreises (blau) um 10’350 erholt. Die dort verlaufende horizontale Barriere bei 10’350/10’450 fällt aktuell zudem mit dem oberen Rand des kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) zusammen. In der Summe ergeben sich daraus mehrere Orientierungspunkte für Verkäufer.

Im übergeordneten Zeitfenster ist der Aufwärtstrend vermutlich auch als beendet anzusehen, aber immerhin stabilisiert die Nachfrage am langfristigen Durchschnittspreisband (violett) den SMI nach wie vor. Dies liefert in der Summe ein neutrales Signal (grauer Pfeil), während im Kurzfrist-Chart die negativen Vorzeichen zu überwiegen beginnen (rote Pfeile). Eine gute Absicherungsstrategie, beispielsweise mit dem passenden Short-Zertifikat (siehe Tabelle), ist somit weiterhin sinnvoll.

Mit Produkten wie dem 8x-Long-Faktorzertifikat der UBS können Anleger gehebelt von einer weiteren Aufwärtsbewegung profitieren, auch wenn der Markt nur um wenige Prozent steigen sollte. Allerdings wirkt die achtfache Verstärkung von Kursbewegungen des SMI auch bei Verlusten, daher ist der Kapitaleinsatz zu beschränken.