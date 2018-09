SMI: Wiederholt sich die Geschichte?

Nach einem Kursrückgang von gut 300 Punkten seit Ende August ist der Swiss Market Index nun am unteren Rand seines kurzfristig wahrscheinlichen Schwankungskorridors angekommen (graue Fläche). Verluste bleiben dennoch möglich, da der Korridor täglich weiter abfällt, sie werden aber zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas abgebremst. Im Idealfall kann es sogar zu einer technischen Reaktion der Kurse zurück nach oben kommen, die bis in den Bereich um 8960/9035 reicht (orange). Dort endet der zuvor angesprochene Prognosekorridor, und auch der stets als Hürde wirksame Monatsdurchschnitt verläuft in dieser Zone (blau).

Die Parallelen zur Entwicklung vor zwei Jahren sind im weiter zurückreichenden Chart deutlich erkennbar: Der Markt erholte sich auch damals kurz über seinen 200-Tage-Mittelkurs (violett), fand dann jedoch an einer bereits etablierten horizontalen Wendezone keine Käufer mehr und stürzte wieder an den unteren Rand seiner mittelfristigen Tradingrange ab (rote Rechteckmarkierung). Wiederholt sich dieser Verlauf, droht ein Rücksetzer in Richtung der 8450er-Marke. Eine Absicherungsstrategie, beispielsweise mit Puts (siehe Tabelle unten), erscheint angesichts dieser Ausgangslange unverändert sinnvoll und hat sich in den vergangenen Wochen bereits rentiert.