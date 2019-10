Dow Jones: Wiederholt sich die Gewinn-Geschichte?

Der Dow Jones Index steht erneut vor einem wichtigen Durchbruch nach oben. Allerdings könnte dieses Ereignis noch etwas mehr Zeit benötigen.

Der langfristige Chart des Dow zeigt, dass die aktuelle Situation erstaunliche Parallelen mit der Situation von Ende 2014 bis Ende 2016 aufweist. Auch damals konsolidierte der Dow über zwei Jahre, bevor er dann um rund 50% an Wert gewann. Die jeweiligen Stagnationsphasen gleichen sich, schon vor fünf Jahren wollte kein anhaltender Verkaufsdruck aufkommen: Auf schwache Monate, erkennbar an langen schwarzen sogenannten «Kerzen» im Chart folgten sofort oder zumindest bald darauf starke Monate, also weisse Kerzen, da bereits leicht niedrigere Kurse wieder gekauft wurden (violette Pfeile).

Auch innerhalb der einzelnen Monate schloss der Dow nur selten nahe am Tiefstkurs (erkennbar an der dünnen Linie, die vom Kerzenkörper nach unten weg führt). Besonders auffällig ist dies im laufenden Monat, indem sich der Index komplett von seinem anfänglichen Einbruch erholte (orangene Pfeile). Es fehlt zwar noch das finale Kaufsignal, welches sich in dieser Chartdarstellungsform als lange weisse Kerze über dem Verkaufsniveau bei 27’400 manifestieren würde. Allerdings zeigen die Vorzeichen klar in die entsprechende Richtung.

Im Kleinen tut sich der Dow allerdings schwer, sobald er den oberen Grenzbereich der momentanen Tradingrange zwischen 25’400 / 25’700 auf der Unterseite und 27’100 / 27’400 auf der Oberseite erreicht. Immerhin wurde der Index zuletzt kontinuierlich über seinem Monatsdurchschnittskurs nachgefragt (blaue Linie), was ein weiteres positives Signal ist.

