SMI: Wiederholt sich die Vergangenheit?

Immer, wenn der Swiss Market Index sich bisher nach einem Crash erholte, stoppte er an der gleichen Stelle. Wenn das jetzt auch wieder passiert, müssen sich Anleger vorsehen.

Der SMI ist nach dem Corona-Crash extrem zügig wieder bis an seinen langfristigen Durchschnittspreis gestiegen (violett), dort jedoch setzten verstärkte Gewinnmitnahmen ein. Diese Entwicklung erinnert an zahlreiche ähnliche Verläufe in den zurückliegenden Jahrzehnten. Kommt es diesmal erneut zu einer Verkaufswelle, liegen die Kursziele für die nächsten Monate zwischen 8300 und 9200 an Aufwärtstrendgeraden, die sich mindestens bis in das Jahr 2000 zurückverfolgen lassen (grün).

Eine erste Bodenbildung ist aus mittelfristiger Sicht schon um 9300/9400 am unteren Rand des aktuellen Schwankungskorridors möglich (dunkelblaue Bänder). Doch dieser kann in Panikphasen selten, aber dafür deutlich nach unten durchbrochen werden, wie der Ausverkauf im März gezeigt hat. Vorläufig jedoch scheint die Stimmung am Markt noch unter Kontrolle zu sein, sodass schon um 9550 an der Mitte der Tradingrange von April/Mai wieder eine vorläufige Stabilisierung denkbar ist.

Als etwas defensivere Alternative zu dem in den Vorwochen favorisierten 8x-Long-Faktorzertifikat (Valor 53181067) der UBS sind nun daher auch Produkte wie der 4,5% Callable Kick-in Goal eine Überlegung wert.

Das Produkt bezieht sich auf vier Referenzindizes (SMI, Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225), von denen jeder etwa 40 bis 50% nach unten schwanken darf, ohne dass der maximal mögliche Ertrag des Papiers von rund 12,5% gefährdet ist. Nur wenn einer dieser Märkte stärker einbricht, erhält der Anleger statt des Nominalwerts nur noch die anteilige Performance dieses Basiswerts ausgezahlt.

(Quelle der Grafiken: www.iquant.ch)