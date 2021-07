SMI: Wie viel Hitze ist gesund?

Der Swiss Market Index ist langfristig heiss gelaufen. Dies spricht nicht gegen einen weiteren Anstieg, macht neue Käufe aber etwas riskanter.

Der SMI bewegt sich nach dem starken Anstieg der Vormonate im oberen Extrembereich seines langfristigen Schwankungsbandes (violett). Darin hat er zwar theoretisch noch Potenzial bis etwa an die 12’800er-Marke, doch das äusserste Limit dieser Zone hat der Markt zuletzt im Jahr 2013 ausgereizt, es kommt also nicht besonders häufig vor.

Eine technische Überhitzung ist aber noch kein Grund zur Panik, wie die Analyse der etwas feiner aufgelösten mittelfristigen Zeitebene zeigt. Hier bereinigte sich der gefährliche Zustand auch ohne eine Korrektur durch eine simple Seitwärtsbewegung. Nun ist im entsprechenden Schwankungsband (blau) wieder Luft bis etwa 12’500, diese Grenze wird auch deutlich häufiger erreicht.

Im Tagesgeschäft hingegen ist der Fokus aktuell vor allem darauf gerichtet, ob die Nachfrage bei 11'870 anhält, die den Index seit Wochen stabilisiert. Bleibt das Kaufinteresse aus, ist der Weg nach unten für die nächsten 200 Punkte frei, denn dann würde der SMI aus seiner Tradingrange nach Süden ausbrechen, was ein kleines Schwächesignal wäre. Noch vor in der Vorwoche war eher ein Verlassen dieser Spanne nach oben über 12'070 / 12'080 wahrscheinlicher, was auch eher zur Richtung der übergeordneten Trends passen würde. Dieses Szenario mit anschliessenden Kurszielen bei 12'200 / 12'250 bleibt weiterhin eine realistische Option, solange der Index keine frischen Gefahrenzeichen sendet.