SMI: Erholung wird ab 8950 kompliziert

Nach einem Absturz von über 9100 auf fast 8700 Punkte in weniger als zwei Wochen war der Markt vor dem Wochenende wieder reif für eine kleine Gegenbewegung zurück nach oben. Sie kann sich auch problemlos noch weiter ausdehnen bis an die Mittellinie der aktuellen Tradingrange um 8900/8950 und damit zugleich bis an den Monatsdurchschnittspreis (blau), der häufig bereits als weiterer Wendepunkt im Kursverlauf diente. Dort könnte sich der SMI (SMI 8931.37 0.97%) dann auch wieder auf den Weg an die Untergrenze der laufenden Handelsspanne bei 8600 Punkten machen (rot). Eine Erholung an deren obere Begrenzung um 9200 ist zwar nicht auszuschliessen (grün), bleibt aber vorerst noch das unwahrscheinlichere Szenario.